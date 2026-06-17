Ushtria amerikane godet një anije të dyshuar për drogë, publikohen pamjet
Ushtria amerikane sulmoi një anije të akuzuar për kontrabandë droge në Oqeanin Paqësor lindor të martën, duke vrarë një burrë dhe duke lënë dy të mbijetuar, ndërsa administrata Trump vazhdon fushatën e saj njëmujore kundër trafikantëve të dyshuar në Amerikën Latine.
Sulmi i fundit e çon numrin e njerëzve të vrarë në sulmet me anije nga ushtria amerikane në të paktën 208, që kur administrata Trump filloi të shënjestrojë ata që i quan "narkoterroristë" në fillim të shtatorit.
Ashtu si me shumicën e deklaratave të ushtrisë mbi sulmet në Oqeanin Paqësor lindor dhe Detin e Karaibeve, Komanda Jugore e SHBA-së tha se kishte në shënjestër trafikantët e dyshuar të drogës përgjatë rrugëve të njohura të kontrabandës.
sentdefender: According to a release from U.S. Southern Command (SOUTHCOM), at the direction of SOUTHCOM Commander General Francis L. Donovan, Joint Task Southern Spear conducted a strike on a vessel operated by a designated terrorist organization operat… pic.twitter.com/aQTE0mYksW
— NΞMICO (@NemicoNetwork) June 17, 2026
Komanda Jugore tha se "njoftoi menjëherë Rojën Bregdetare të SHBA-së për të aktivizuar sistemin e kërkim-shpëtimit për të mbijetuarit".
Presidenti Trump ka thënë se SHBA-të janë në "konflikt të armatosur" me kartelet në Amerikën Latine dhe i ka justifikuar sulmet si një përshkallëzim të domosdoshëm për të ndaluar rrjedhën e drogës në Shtetet e Bashkuara dhe mbidozat fatale që marrin jetë amerikanësh.
Kritikët kanë vënë në pikëpyetje ligjshmërinë e përgjithshme të sulmeve me anije, si dhe efektivitetin e tyre, pjesërisht sepse fentanili që shkakton shumë mbidoza fatale zakonisht trafikohet në SHBA nëpërmjet tokës nga Meksika, ku prodhohet me kimikate të importuara nga Kina dhe India. /Telegrafi/