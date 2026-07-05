Ukraina sulmon terminalin e madh të naftës në Shën Petersburg të Rusisë
Një terminal i madh nafte në qytetin veriperëndimor të Rusisë, Shën Petersburg, u godit nga Ukraina, njoftoi Volodymyr Zelensky.
Presidenti ukrainas e përshkroi atë si një "infrastrukturë kyçe që gjeneron të ardhura për luftën e Rusisë".
Ukraina tha gjithashtu se një bazë e madhe detare ruse në rajon u godit.
Guvernatori i Shën Petersburgut, Aleksandr Beglov, tha se qyteti kishte qenë nën një sulm “masiv” me dronë, duke pranuar se terminali i naftës ishte goditur.
Raportohet se Ukraina kohët e fundit ka intensifikuar sulmet e saj me dronë me rreze të gjatë veprimi ndaj infrastrukturës kritike energjetike të Rusisë, duke shkaktuar mungesa të mëdha karburanti.
Kievi thotë se gati 43% e kapacitetit të rafinimit të naftës të Rusisë është "çaktivizuar" si rezultat.
Ushtria ukrainase e përshkroi terminalin e goditur së fundmi si "një nga më të mëdhenjtë" në Rusi, i aftë të prodhojë 12.5 milionë ton produkte nafte në vit.
Gjithashtu tha se goditi një bazë detare kyçe të Flotës Baltike Ruse në Kronstadt. /Telegrafi/