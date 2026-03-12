UEFA shpall 11-shen më të mirë të javës në Ligën e Kampionëve
Pas ndeshjeve të para të 1/16 së finales të Ligës së Kampionëve, UEFA ka shpallur ekipin më të mirë të javës në garën më elitare të klubeve evropiane.
Mes 11 lojtarëve më të spikatur u përfshinë yje si Julian Alvarez dhe Fede Valverde që shkëlqyen në ndeshjet e tyre.
Bayern Munich kishte dy lojtarë, Josip Stanisic dhe Michael Olise, ndërsa klubet madrilene Real Madrid dhe Atletico Madrid, si dhe Galatasaray, kanë nga dy përfaqësues secili në ekipin më të mirë.
Thibaout Couortois pa asnjë dyshim e meriton vendin në portë, sikurse Andrucht dhe Le Normand, në qendër të mbrojtjes.
Më poshtë formacioni më i mirë i ndeshjeve të para të 1/8-tës të finales. /Telegrafi/
