Trumpi bëhet viral në internet, kapet duke parë veten në Fox News
Presidenti Donald Trump u kap duke parë veten në Fox News gjatë festimeve të 250-vjetorit të Amerikës në Uashington DC, vetëm pak minuta para se të dilte në skenë.
Transmetimi tregonte një transmetim të drejtpërdrejtë të Trump dhe gruas së tij Melania, duke parë televizorin që ironikisht transmetonte pjesën e pasme të kokave të tyre.
Çast më vonë, Trump u pa madje duke kontrolluar flokët dhe kravatën e tij në kamerën e telefonit të tij celular të shtunën në mbrëmje, transmeton Telegrafi.
Momenti qesharak i fillimit i kënaqi përdoruesit e internetit - duke e bërë presidentin, 80 vjeç, një sensacion viral edhe një herë.
Trump u rrethua të shtunën nga familja dhe anëtarët e kabinetit të tij. Zonja e Parë Melania Trump ishte pranë presidentit gjatë gjithë mbrëmjes, së bashku me mbesën e tij, Kai Trump, dhe djalin e tij, Donald Trump Jr. /Telegrafi/