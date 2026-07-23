Trump vendos tarifa të reja për importet nga Evropa, Kina dhe vende të tjera
Presidenti Donald Trump u zotua të gjejë mënyra të tjera për të taksuar mallrat e huaja pasi Gjykata Supreme hodhi poshtë tarifat e tij më agresive në fillim të këtij viti. Të enjten, administrata e tij zbuloi zgjidhjen e saj të fundit.
Duke filluar nga ora 12:01 e mëngjesit të së premtes, dhjetëra partnerë tregtarë të Amerikës nga Evropa në Kinë dhe Indi do të përballen me tarifa të reja prej 10% deri në 12.5% për mallrat e dërguara në Shtetet e Bashkuara, sipas një deklarate nga zyra e Përfaqësuesit të Tregtisë së SHBA-së të enjten.
Mallrat nga 60 partnerët tregtarë të prekur përfshijnë 99.4% të importeve të SHBA-së, tha Përfaqësuesi i Tregtisë i SHBA-së, transmeton Telegrafi.
Koha përkon me shfuqizimin e një takse pothuajse të plotë prej 10% që Trump vendosi më parë këtë vit pasi humbi çështjen në Gjykatën Supreme.
"Presidenti nuk do të lejojë që politika e tij tregtare dhe objektivat e përgjithshme të minohen thjesht sepse një mjet mund të kufizohet nga një gjykatë ose diçka tjetër", u thanë zyrtarë të lartë të Shtëpisë së Bardhë gazetarëve të enjten në një telefonatë që parapriu veprimet.
Veprimi i fundit vjen pas një hetimi njëmujor nga Përfaqësuesi i Tregtisë i SHBA-së mbi përdorimin e dyshuar të punës së detyruar për të prodhuar mallra të eksportuara në SHBA, dhe dështimin e vendeve të ndryshme për të adresuar këtë praktikë.
Normat e reja zbatohen për importet nga vendet që furnizojnë pothuajse gjithçka që Shtetet e Bashkuara blejnë nga jashtë. Një shumëllojshmëri importesh, duke përfshirë naftën dhe gazin, si dhe produktet që nuk mund të furnizohen brenda vendit, u janë dhënë përjashtime, thanë zyrtarët e administratës.
Koha e zbatimit kishte për qëllim të "shmangte kompleksitetin" që do të vinte nga shtresimi i taksave të reja mbi tarifat ekzistuese prej 10%, thanë zyrtarët e administratës. Ata shtuan se udhëheqësit e biznesit kanë kërkuar më shumë vazhdimësi dhe parashikueshmëri rreth tarifave.
Kjo shënon një ndryshim të madh nga një vit më parë kur bizneset ishin në mes të tarifave marramendëse të Trump, të cilat herë pas here binin.
"Ne kemi dëgjuar me zë të lartë dhe qartë: njerëzit duan të dinë se çfarë norme tarifore do të paguajnë", tha zyrtari i administratës.
“Mesazhi i vërtetë këtu që të gjithë duhet ta marrin vesh është se presidenti do të përdorë gjithmonë mjetet që ka në dispozicion për të arritur objektivat e tij të politikës tregtare.”
Disa vende u kualifikuan për një normë më të ulët prej 10% në vend të normës prej 12.5%, pasi ndërmorën hapa që synonin luftimin e punës së dyshuar të detyruar.
Por zyrtarët e administratës thanë se nuk ishin të bindur se vendet e prekura do ta eliminonin praktikën së shpejti dhe janë të përgatitur të mbajnë në fuqi taksat më të larta.
Për shumicën e amerikanëve, ndryshimi nuk ka gjasa të përkthehet menjëherë në çmime më të larta sepse kryesisht ruan taksat që importuesit kanë paguar tashmë.
Megjithatë, kjo mund të ndryshojë në javët dhe muajt e ardhshëm.
Ka disa hetime të tjera në pritje që mbështeten në të njëjtin ligj tregtar, Seksioni 301 i Aktit të Tregtisë të vitit 1974, që përdoret për të miratuar normat e reja.
Njëri përqendrohet në akuzat se partnerët kryesorë tregtarë - përfshirë Kinën, Meksikën dhe Bashkimin Evropian - po kontribuojnë në mbikapacitetin global të prodhimit.
Tarifat e Seksionit 301 shihen nga ekspertët e tregtisë si një opsion më i qëndrueshëm ligjërisht, sepse ato i kanë mbijetuar sfidave të mëparshme gjyqësore, ndryshe nga autoriteti i emergjencës që Trump përdori prillin e kaluar për regjimin e tij më të gjerë tarifor të "Ditës së Çlirimit".
Ato gjithashtu mund të mbeten në fuqi për një kohë të pacaktuar.
Administrata po eksploron mënyra shtesë për të rritur taksat kufitare. Më herët këtë javë, Shtëpia e Bardhë njoftoi një tarifë prej 50% për disa mallra kanadeze që do të hyjë në fuqi muajin e ardhshëm sipas një dispozite të papërdorur më parë të Aktit të Tregtisë Smoot-Hawley. /Telegrafi/Trump vendos tarifa të reja për importet nga Evropa, Kina dhe vende të tjera
Presidenti Donald Trump u zotua të gjejë mënyra të tjera për të taksuar mallrat e huaja pasi Gjykata Supreme hodhi poshtë tarifat e tij më agresive në fillim të këtij viti. Të enjten, administrata e tij zbuloi zgjidhjen e saj të fundit.
Duke filluar nga ora 12:01 e mëngjesit të së premtes, dhjetëra partnerë tregtarë të Amerikës nga Evropa në Kinë dhe Indi do të përballen me tarifa të reja prej 10% deri në 12.5% për mallrat e dërguara në Shtetet e Bashkuara, sipas një deklarate nga zyra e Përfaqësuesit të Tregtisë së SHBA-së të enjten.
Mallrat nga 60 partnerët tregtarë të prekur përfshijnë 99.4% të importeve të SHBA-së, tha Përfaqësuesi i Tregtisë i SHBA-së, transmeton Telegrafi.
Koha përkon me shfuqizimin e një takse pothuajse të plotë prej 10% që Trump vendosi më parë këtë vit pasi humbi çështjen në Gjykatën Supreme.
"Presidenti nuk do të lejojë që politika e tij tregtare dhe objektivat e përgjithshme të minohen thjesht sepse një mjet mund të kufizohet nga një gjykatë ose diçka tjetër", u thanë zyrtarë të lartë të Shtëpisë së Bardhë gazetarëve të enjten në një telefonatë që parapriu veprimet.
Veprimi i fundit vjen pas një hetimi njëmujor nga Përfaqësuesi i Tregtisë i SHBA-së mbi përdorimin e dyshuar të punës së detyruar për të prodhuar mallra të eksportuara në SHBA, dhe dështimin e vendeve të ndryshme për të adresuar këtë praktikë.
Normat e reja zbatohen për importet nga vendet që furnizojnë pothuajse gjithçka që Shtetet e Bashkuara blejnë nga jashtë. Një shumëllojshmëri importesh, duke përfshirë naftën dhe gazin, si dhe produktet që nuk mund të furnizohen brenda vendit, u janë dhënë përjashtime, thanë zyrtarët e administratës.
Koha e zbatimit kishte për qëllim të "shmangte kompleksitetin" që do të vinte nga shtresimi i taksave të reja mbi tarifat ekzistuese prej 10%, thanë zyrtarët e administratës. Ata shtuan se udhëheqësit e biznesit kanë kërkuar më shumë vazhdimësi dhe parashikueshmëri rreth tarifave.
Kjo shënon një ndryshim të madh nga një vit më parë kur bizneset ishin në mes të tarifave marramendëse të Trump, të cilat herë pas here binin.
"Ne kemi dëgjuar me zë të lartë dhe qartë: njerëzit duan të dinë se çfarë norme tarifore do të paguajnë", tha zyrtari i administratës.
“Mesazhi i vërtetë këtu që të gjithë duhet ta marrin vesh është se presidenti do të përdorë gjithmonë mjetet që ka në dispozicion për të arritur objektivat e tij të politikës tregtare.”
Disa vende u kualifikuan për një normë më të ulët prej 10% në vend të normës prej 12.5%, pasi ndërmorën hapa që synonin luftimin e punës së dyshuar të detyruar.
Por zyrtarët e administratës thanë se nuk ishin të bindur se vendet e prekura do ta eliminonin praktikën së shpejti dhe janë të përgatitur të mbajnë në fuqi taksat më të larta.
Për shumicën e amerikanëve, ndryshimi nuk ka gjasa të përkthehet menjëherë në çmime më të larta sepse kryesisht ruan taksat që importuesit kanë paguar tashmë.
Megjithatë, kjo mund të ndryshojë në javët dhe muajt e ardhshëm.
Ka disa hetime të tjera në pritje që mbështeten në të njëjtin ligj tregtar, Seksioni 301 i Aktit të Tregtisë të vitit 1974, që përdoret për të miratuar normat e reja.
Njëri përqendrohet në akuzat se partnerët kryesorë tregtarë - përfshirë Kinën, Meksikën dhe Bashkimin Evropian - po kontribuojnë në mbikapacitetin global të prodhimit.
Tarifat e Seksionit 301 shihen nga ekspertët e tregtisë si një opsion më i qëndrueshëm ligjërisht, sepse ato i kanë mbijetuar sfidave të mëparshme gjyqësore, ndryshe nga autoriteti i emergjencës që Trump përdori prillin e kaluar për regjimin e tij më të gjerë tarifor të "Ditës së Çlirimit".
Ato gjithashtu mund të mbeten në fuqi për një kohë të pacaktuar.
Administrata po eksploron mënyra shtesë për të rritur taksat kufitare. Më herët këtë javë, Shtëpia e Bardhë njoftoi një tarifë prej 50% për disa mallra kanadeze që do të hyjë në fuqi muajin e ardhshëm sipas një dispozite të papërdorur më parë të Aktit të Tregtisë Smoot-Hawley. /Telegrafi/