Trendi i ri për shkallët po fiton terren: Duket si dru, por kushton shumë më pak
Zgjidhja moderne po ndryshon mënyrën si po dizajnohen shkallët në shtëpi, pa kërkuar investim të madh
Nëse po rregulloni shtëpinë ose banesën dhe ka ardhur radha e shkallëve, ndoshta jeni përballur me dilemën e zakonshme: druri duket bukur, por mund të jetë i kushtueshëm, ndërsa pllakat qeramike janë praktike, por jo gjithmonë krijojnë ndjesinë e ngrohtësisë në ambient.
Një alternativë që po tërheq gjithnjë e më shumë vëmendje janë veshjet vinilike për shkallë. Vinili modern nuk është më vetëm zgjidhje për buxhete të kufizuara. Modelet cilësore mund ta imitojnë bindshëm drurin natyral, ndërsa mirëmbahen lehtë dhe janë rezistente ndaj përdorimit të përditshëm.
Shkallët janë ndër sipërfaqet më të përdorura në shtëpi
Ndryshe nga pjesët e tjera të enterierit, shkallët i nënshtrohen vazhdimisht konsumimit. Nëpër to kalohet disa herë në ditë, fëmijët shpesh i përdorin edhe gjatë lojës, ndërsa gjurmë mund të lënë edhe kafshët shtëpiake.
Prandaj, pamja nuk duhet të jetë kriteri i vetëm. Materiali duhet të jetë i qëndrueshëm, i sigurt dhe i lehtë për t’u mirëmbajtur.
Pikërisht këtu veshjet LVT dhe SPC kanë disa përparësi. Sot në treg gjenden modele që imitojnë lisin, frashrin dhe lloje të tjera druri, aq bindshëm sa në shikim të parë mund të jetë e vështirë të dallohet nëse sipërfaqja është prej druri të vërtetë, transmeton Telegrafi.
Pse vinili po përdoret gjithnjë e më shumë në shkallë?
Dikur vendosja e vinilit në shkallë ishte më e komplikuar, sidomos për shkak të këndeve dhe skajeve. Sot ekzistojnë shkelëse të gatshme, profile përfundimtare dhe sisteme të projektuara posaçërisht për shkallë, që e bëjnë përfundimin më të rregullt dhe më preciz.
Përparësia kryesore është e qartë: mund të merrni pamjen e drurit pa koston dhe mirëmbajtjen që kërkon druri natyral.
Çmimi ndryshon sipas llojit, cilësisë, trashësisë dhe shtresës rezistente ndaj konsumimit. Megjithatë, te shkallët duhet llogaritur jo vetëm materiali, por edhe përgatitja e bazës, ngjitja, prerja precize dhe profilet për skajet.
Edhe me këto shpenzime, vinili mund të jetë më ekonomik se shkelëset cilësore prej lisi ose frashri.
Pamje druri, por më pak mirëmbajtje
Modelet cilësore përshtaten lehtë me dyshemetë dhe pjesën tjetër të enterierit. Për shkallët që përdoren intensivisht, megjithatë, nuk duhet zgjedhur vetëm sipas dizajnit. Rëndësi kanë edhe klasa e përdorimit dhe trashësia e shtresës mbrojtëse.
Vinili është gjithashtu rezistent ndaj lagështisë dhe pastrohet lehtë. Zakonisht mjaftojnë fshirja me fshesë elektrike dhe një leckë e lagur mirë e shtrydhur.
Në krahasim me pllakat, sipërfaqja mund të jetë më e këndshme për këmbët zbathur, ndërsa vinili i ngjitur mirë mund ta bëjë edhe ecjen më të qetë.
Montimi kërkon precizitet
Edhe pse duket i thjeshtë për t’u vendosur, shkallët kërkojnë shumë më tepër saktësi sesa një dysheme e rrafshët.
Për shkallët nuk rekomandohet sistemi klasik “lundrues” me klikim. Veshja duhet të fiksohet në mënyrë të qëndrueshme me ngjitës të përshtatshëm.
Baza duhet të jetë e rrafshët, e pastër dhe e thatë. Vëmendje e veçantë duhet t’u kushtohet edhe skajeve të shkallëve, të cilat duhet të përfundohen me profile ose elemente të posaçme. Kjo nuk është vetëm çështje estetike, por edhe sigurie dhe qëndrueshmërie.
Nëse dëshironi pamjen e drurit pa paguar çmimin e tij, vinili është një alternativë që ia vlen të merret seriozisht në konsideratë. I zgjedhur mirë dhe i montuar profesionalisht, mund t’u japë shkallëve pamje moderne dhe elegante, me shumë më pak kërkesa për mirëmbajtje. /Telegrafi/