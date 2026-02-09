Transportuesit privatë kërkojnë të trajtohen si kategori e veçantë brenda sistemit "Safe City"
Disa operatorë privatë të transportit reagojnë se sistemi "Safe City" sanksionon padrejtësisht autobusët, pa marrë parasysh kushtet specifike në të cilat ata operojnë në të gjithë qytetin.
Jovica Zafirovski, një përfaqësues i operatorëve privatë të transportit në Qytetin e Shkupit, thotë për "Sitel" se problemi më shpesh ndodh në kushtet e trafikut të rënduar dhe mungesës së korsive të verdha speciale, kur autobusët e gjatë hyjnë në një kryqëzim me një dritë jeshile që ndizet, por për shkak të gjatësisë së tyre nuk arrijnë ta kalojnë plotësisht atë para se të ndizet drita e kuqe.
Në raste të tilla, siç thekson Zafirovski, kamerat automatikisht e regjistrojnë kalimin si shkelje të dritës së kuqe, e ndjekur nga gjoba të larta dhe heqje e patentës së shoferit.
Transportuesit paralajmërojnë se sanksione të tilla mund të kenë pasoja serioze për transportin publik, pasi nuk kanë shoferë të mjaftueshëm për t'i zëvendësuar, dhe një numër më i madh ndalimesh drejtimi mund të çojë në parkimin e autobusëve dhe ndërprerjen e trafikut të rregullt.
Ata kërkojnë që autobusët të trajtohen si një kategori e veçantë me tolerancë më të madhe brenda sistemit "Safe City", dhe si mundësi për të kapërcyer problemin, ata gjithashtu propozojnë lidhjen e sistemeve GPS në autobusë me semaforët, gjë që do të mundësonte përfshirjen e tyre në valën e gjelbër "të zgjuar" dhe do të shmangte situata të tilla./Telegrafi/