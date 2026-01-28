Toshkovski në takim me Koçiun: Synojmë forcimin e marrëdhënieve me Shqipërinë dhe zbatimin e projektit "One Stop Shop"
Ministri i Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski, zhvilloi takim dypalësh në ministren e Brendshme me të Shqipërisë, Albana Koçiu, e cila ndodhet në një vizitë zyrtare në vend.
Siç njoftojnë nga MPB, në takim u diskutuan disa çështje të rëndësishme me interes të ndërsjellë, me theks në përmirësimin e bashkëpunimit të përgjithshëm midis dy ministrive, planin për zbatimin e sistemit One Stop Shop me Republikën e Shqipërisë deri në fillim të sezonit turistik, mundësinë e lejimit të kalimit kufitar "Xhepishte - Trebishte" të funksionojë vazhdimisht 24 orë në ditë, si dhe aktivitetet që lidhen me draft-marrëveshjet midis dy qeverive për vendosjen e kontrolleve të përbashkëta në kalimet e përbashkëta kufitare dhe për krijimin dhe funksionimin e një Qendre për Bashkëpunim Policor dhe Doganor.
"Unë besoj se para fillimit të sezonit të verës, ne mundemi, ashtu siç zbatuam sistemin One Stop Shop me Kosovën dhe Serbinë, ta zbatojmë atë me Shqipërinë dhe t'i mbyllim vendet që nuk janë pjesë e BE-së me një transferim më të shpejtë të qytetarëve, gjë që do të zvogëlojë kohën e pritjes në kufijtë tanë. Ne gjithashtu kemi shqyrtuar mundësinë që pika kufitare Xhepishte-Trebishte në të ardhmen, mënyra e funksionimit që ka tani, që është deri në orën 8 të mëngjesit në periudhën e verës dhe deri në orën 6 të mbrëmjes në periudhën e dimrit, të vazhdojë në përputhje me aftësitë dhe kapacitetet e dy ministrive, të funksionojë 24/7 gjatë gjithë vitit, duke u mundësuar qytetarëve në të dyja anët të kenë komunikim më të mirë, të arrijnë një numër më të madh shërbimesh në të dyja anët dhe, në fakt, të lançojmë bashkëpunimin tonë të shkëlqyer në një nivel tjetër më të lartë dhe më të mirë", theksoi ministri Toshkovski.
Vizita përfshiu gjithashtu një takim të nivelit të lartë midis MPB dhe Drejtorëve të Shërbimeve Doganore të të dy vendeve, kushtuar krijimit të një Qendre të Përbashkët Kontakti për Bashkëpunim Policor dhe Doganor. Kjo qendër do të përfaqësojë një mekanizëm shtesë për shkëmbim më të shpejtë dhe më efikas të informacionit, koordinim dhe veprim të përbashkët në përballjen me krimin ndërkufitar, migrimin e paligjshëm, trafikimin e drogës dhe sfida të tjera të sigurisë.
"Lidhja e Marrëveshjes për Themelimin dhe Funksionimin e Qendrës së Bashkëpunimit Policor dhe Doganor do të kontribuojë në forcimin e bashkëpunimit ndërkufitar dhe kontrollit kufitar, si dhe në një luftë më efikase kundër migrimit të paligjshëm, krimit të organizuar dhe kërcënimeve të tjera të sigurisë. Maqedonia ka krijuar katër qendra të përbashkëta kontakti - në Deve Bair me Republikën e Bullgarisë, në Qafë Thanë me Republikën e Shqipërisë, në Bllacë me Republikën e Kosovës dhe në Tabanoc me Republikën e Serbisë. Këto qendra kryejnë funksionin e tyre themelor të shkëmbimit të informacionit, dërgimit të mesazheve të paralajmërimit të hershëm dhe koordinimit në luftën kundër krimit ndërkufitar në baza ditore. Qendra e re e Bashkëpunimit Policor dhe Doganor do të jetë një mekanizëm tjetër i fortë në këtë rrjet", theksoi ministri Toshkovski.
Ai shtoi se iniciativa të tilla janë një konfirmim i drejtpërdrejtë i besimit të ndërsjellë dhe partneritetit strategjik midis dy vendeve.
Në takim u konfirmua angazhimi i përbashkët i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Shqipërisë për të thelluar më tej marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë, për të forcuar stabilitetin rajonal dhe për të çuar përpara perspektivën evropiane të rajonit.