Toka mund të mbijetojë edhe pas vdekjes së Diellit, tregojnë studimet e reja
Për një kohë të gjatë shkencëtarët kanë besuar se fundi i Diellit do të nënkuptonte edhe shkatërrimin e sigurt të Tokës.
Megjithatë, një studim i ri sugjeron se planeti ynë mund të ketë një fat tjetër dhe mund të mbijetojë edhe pas fazës së fundit të jetës së yllit tonë.
Sipas modeleve më të avancuara të evolucionit yjor, Toka mund të mos përfundojë domosdoshmërisht e përpirë nga Dielli kur ai të zgjerohet në një gjigant të kuq. Ky proces pritet të ndodhë pas rreth 5 miliardë vitesh, kur Diellit do t’i mbarojë hidrogjeni në bërthamë dhe do të fillojë një fazë e re e transformimit.
Gjatë kësaj periudhe, Dielli do të zgjerohet jashtëzakonisht shumë dhe pritet të shndërrohet në një yll shumë më të madh, duke gëlltitur me shumë gjasë planetët më të afërt, si Merkuri dhe Venusi. Por fati i Tokës mbetet më i pasigurt, shkruan space.
Shkencëtarët shpjegojnë se zgjerimi i Diellit do të shoqërohet edhe me humbjen e masës së tij, gjë që mund të ndikojë në orbitën e Tokës. Kjo krijon mundësinë që planeti ynë të largohet gradualisht nga Dielli dhe të shmangë shkatërrimin e plotë.
Megjithatë, edhe nëse Toka mbijeton fizikisht, kushtet për jetë do të jenë shumë të ndryshme. Rritja e temperaturave dhe ndryshimet në energjinë diellore do ta bëjnë planetin të pabanueshëm shumë kohë përpara se Dielli të arrijë fazat e fundit të ekzistencës së tij.
Në fund të këtij cikli, Dielli pritet të përfundojë si një xhuxh i bardhë, një mbetje e vogël dhe shumë e dendur e një ylli që dikur furnizonte me energji gjithë sistemin tonë diellor. /Telegrafi/