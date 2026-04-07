Tensione në Kuvend gjatë debatit për barazi gjinore, temë bëhet Ligji për përdorimin e gjuhëve
Në vend të debatit konstruktiv, sot mëngjesi në Kuvend kaloi në një atmosferë të tensionuar, me zëra të ngritur dhe akuza të ndërsjella. Debati publik mbi barazinë midis burrave dhe grave u ndërpre pasi deputetja Ilire Dauti reagoi për shkak, siç deklaroi ajo, të mosrespektimit të Ligjit për përdorimin e gjuhëve.
Ajo kërkoi nga foltorja ndërprerjen e seancës, duke theksuar se materialet nuk i ishin dhënë në gjuhën shqipe. Në fjalën e saj, ajo theksoi se në vend të një diskutimi për mbrojtjen nga dhuna, ishte përballur me presion dhe diskriminim.
“Si mund të flasim për dhunë sot kur unë vetë isha viktimë e dhunës psikologjike”, tha Dauti, duke akuzuar të drejtat e saj si deputete se po shkeleshin.
Reagimi i saj shkaktoi reagime të ashpra në sallë. Zëvendëskryetarja e Komisionit, Vesna Gjorgieva, bëri thirrje që debati të mos shndërrohej në intriga politike dhe të ruhej fokusi në temë.
Pas një debati të shkurtër por intensiv, seanca u ndërpre dhe u dha pushim me qëllim qetësimin e situatës dhe vazhdimin në një atmosferë më konstruktive.