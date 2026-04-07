Në vend të debatit konstruktiv, sot mëngjesi në Kuvend kaloi në një atmosferë të tensionuar, me zëra të ngritur dhe akuza të ndërsjella. Debati publik mbi barazinë midis burrave dhe grave u ndërpre pasi deputetja Ilire Dauti reagoi për shkak, siç deklaroi ajo, të mosrespektimit të Ligjit për përdorimin e gjuhëve.

Ajo kërkoi nga foltorja ndërprerjen e seancës, duke theksuar se materialet nuk i ishin dhënë në gjuhën shqipe. Në fjalën e saj, ajo theksoi se në vend të një diskutimi për mbrojtjen nga dhuna, ishte përballur me presion dhe diskriminim.

“Si mund të flasim për dhunë sot kur unë vetë isha viktimë e dhunës psikologjike”, tha Dauti, duke akuzuar të drejtat e saj si deputete se po shkeleshin.

Reagimi i saj shkaktoi reagime të ashpra në sallë. Zëvendëskryetarja e Komisionit, Vesna Gjorgieva, bëri thirrje që debati të mos shndërrohej në intriga politike dhe të ruhej fokusi në temë.

Pas një debati të shkurtër por intensiv, seanca u ndërpre dhe u dha pushim me qëllim qetësimin e situatës dhe vazhdimin në një atmosferë më konstruktive.

