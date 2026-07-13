Tensione në Këshillin e Komunës së Tetovës, këshilltarët e BDI-së lëshojnë seancën
Katër orë dhe dy pauza të gjata për koordinim u deshën për të miratuar rendin e ditës të Këshillit të Komunës së Tetovës për seancën e 15-të, puna e së cilës u braktis nga këshilltarët e BDI-së, megjithëse propozimi i tyre për të pasur një pikë për riemërtimin e 67 rrugëve u pranua.
Ky propozim, përveç BDI-së, u votua edhe nga këshilltarët e VLEN-it, ndërsa këshilltarët e tjerë votuan kundër dhe abstenuan.
Këshilltarët e BDI-së nuk u pajtuan që propozimi i tyre për riemërtimin e 67 rrugëve të jetë i fundit, pas 25 pikave të parashikuara tashmë në rendin e ditës. Pas koordinimit të dytë, ata e lëshuan seancën.
"Po e lëmë seancën sepse nuk e di sa herë kërkuam që pika jonë të jetë e para në rendin e ditës. Por kolegët nga VLEN, duke filluar nga kryetari, gjithmonë e kanë refuzuar një gjë të tillë. Kemi pasur tre ose katër takime midis nesh, dhe përsëri u vendos që të mos jetë pika e parë në rendin e ditës", tha Berat Murati, koordinator i grupit të këshilltarëve të BDI-së.
Albi Qamili, këshilltar i VLEN-it dhe nënkryetar komune, vlerësoi se BDI po krijon tensione artificiale për të lënë në hije lajmin për fillimin e punimeve në rrugën Tetovë-Prizren apo shumë gjëra të tjera që po bën pushteti vendor.
"Sot pamë sjellje të çuditshme të këshilltarëve të BDI-së, të cilët, në përpjekje për të krijuar teatër politik, propozuan një rivotim për emrat e rrugëve. Pasi kërkesa e tyre u pranua nga ne, këshilltarët e BDI-së u larguan nga seanca. Komisioni për Riemërtimin e Rrugëve do të mbajë mbledhje nesër, ku do të fillojë zgjidhja e problemit, sipas të gjitha procedurave", tha Qamili.
BDI paraqiti propozim për emërtimin e rrugëve pasi Gjykata Kushtetuese më 17 qershor rrëzoi vendimin e Këshillit të Komunës së Tetovës për riemërtimin e rrugëve nga viti 2007./Telegrafi/