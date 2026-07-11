Të dielën s’ka kufizim të qarkullimit për automjetet e transportit mbi 20 tonë
Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit njoftoi se të dielën (12 korrik) nuk do të ketë kufizim të qarkullimit për automjetet e transportit të mallrave mbi 20 tonë.
“Bazuar në parashikimin zyrtar të temperaturave, për nesër nuk pritet të plotësohen kushtet e përcaktuara në vendimin e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Transportit për zbatimin e kufizimeve të përkohshme të qarkullimit.
Ministria do të vazhdojë të monitorojë çdo ditë parashikimet meteorologjike dhe do të njoftojë me kohë qytetarët dhe operatorët ekonomikë për çdo rast kur plotësohen kushtet për zbatimin e këtij vendimi”, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Transportit.
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