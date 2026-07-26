Tajfuni Noul detyron më shumë se 715,000 njerëz të largohen nga shtëpitë dhe anulon qindra fluturime në Kinë
Tajfuni Noul goditi tokën të dielën në mëngjes duke sjellë erëra të forta dhe shira të rrëmbyeshëm në Kinën jugore, përfshirë Hong Kongun, gjatë fundjavës.
Ai shkaktoi evakuimin e qindra mijëra njerëzve në provincën Guangdong, me rajonin në gatishmëri të lartë dhe qindra fluturime të anuluara.
Tajfuni - më i forti që ka goditur tokën në Kinë deri më tani këtë vit - do të sjellë shira të rrëmbyeshëm deri në të rrëmbyeshëm në pjesën më të madhe të Kinës jugore për dy ditë, thanë autoritetet, pasi përfshiu provincën e Guangdong dhe Hong Kongun fqinj me erëra të forta.
Kina shpalli alarmin e saj më të lartë për përmbytje të menjëhershme në disa provinca, transmeton Telegrafi.
Ciklon i 12-të tropikal i vitit dhe i treti në Kinë këtë muaj, Noul, që do të thotë shkëlqimi i lindjes së diellit ose perëndimit të diellit në koreanisht, goditi bregdetin e qarkut Huidong rreth orës 3:50 të mëngjesit, thanë zyrtarët.
Pritet të sjellë erëra të forta dhe shira të rrëmbyeshëm në provincat e afërta si Jiangxi dhe Hunan ndërsa lëviz në brendësi, thanë mediat shtetërore, me shirat që ka të ngjarë të vazhdojnë deri të martën.
Reshje shiu jashtëzakonisht të dendura deri të jashtëzakonshme pritet të godasin disa zona, përfshirë provincën Fujian, pasi Qendra Kombëtare Meteorologjike parashikoi shira të dendur deri të rrëmbyeshëm nga e diela deri të hënën në mëngjes në pjesën më të madhe të jugut të Kinës.
Autoritetet u bënë thirrje qeverive lokale t'i kushtojnë vëmendje të veçantë zonave të prirura ndaj përmbytjeve, siç janë zonat e maleve dhe lumenjve, kantieret e ndërtimit, luginat dhe urat.
Observatori i Hong Kongut tha se Noul, me erëra maksimale të qëndrueshme prej 110 km/orë pranë qendrës së tij, po lëvizte të dielën në Guangdong të brendshëm dhe po dobësohej progresivisht.
Terrifying Typhoon Noul moment caught on camera in Guangdong on July 25: the door was blown open, a baby crib was swept away—until it flipped mid-roll, and the child managed to crawl back inside. pic.twitter.com/xNJ1lkIRZ1
— Shanghai Daily (@shanghaidaily) July 26, 2026
Më shumë se 715,000 njerëz ishin zhvendosur për siguri në provincën Guangdong, sipas mediave shtetërore. Shërbimet e trenave në provincë u anuluan për të dielën.
Qendra Kombëtare Meteorologjike e Kinës priste që pjesë të provincave jugore të Guangdong dhe juglindore të Fujian të përjetonin shira të dendur dhe erëra të forta. Shumë pemë u panë të shkulura nga rrënjët në qarkun Huilai, të vendosur në bregdetin e provincës Guangdong, raportoi transmetuesi shtetëror CCTV.
Autoriteti i aeroportit të Hong Kongut tha se rreth 350 fluturime u anuluan të dielën. Sipas autoriteteve, të paktën nëntë persona u plagosën në të gjithë qytetin gjatë periudhës së tajfunit. Zyrtarët thanë se fluturimet do të fillojnë gradualisht të rifillojnë të dielën pasdite.
Ndërsa Noul i afrohej Hong Kongut, pjesë të një skele të madhe në një ndërtesë të lartë u shembën të shtunën, tha policia, megjithëse raportet fillestare treguan se nuk kishte të lënduar.
Clip of #Typhoon #Noul's eyewall in #China🇨🇳. showing Typhoon force winds between 70-80 mph (110-125 km/h). with debris from roofs peeling off possibly to hit other objects. this will continue as the typhoon gets further inland
Credits for clip: Westernpacificweather on facebook pic.twitter.com/6xlEfRchwt
— Skellitor Titan (@Skellitor_Titan) July 25, 2026
Administrata Qendrore e Motit e Tajvanit tha se Noul po sillte reshje shiu në pjesë të Tajvanit jugor dhe lindor. Ai po kalonte mbi ujërat në jug të Tajvanit dhe po largohej nga ishulli të shtunën.
Më parë këtë muaj, Tajfuni Bavi solli erëra të forta dhe shi në Kinën lindore, duke çuar në evakuimin e më shumë se 2 milion njerëzve. Ai arriti në tokë më 11 korrik. Një tjetër, Maysak, arriti në tokë në Kinën jugore më 3 korrik. /Telegrafi/