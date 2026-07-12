Tajfuni i fuqishëm godet Kinën, evakuohen gati 2 milionë njerëz
Një tajfun i fuqishëm ka goditur Kinën, i dyti që e godet vendin brenda një jave, me gati dy milionë njerëz të evakuuar nga zonat në rrugën e stuhisë.
Tajfuni Bavi, i cili shtrihet në 1.000 km në pikën e tij më të gjerë - afërsisht sa gjerësia e Francës - mbërriti për herë të parë në breg në qytetin bregdetar të Taizhou të shtunën në mbrëmje përpara se të zbarkonte për herë të dytë në Wenzhou rreth mesnatës.
Pasi goditi një zinxhir ishujsh të largët japonezë, ai solli reshje të rrëmbyeshme shiu në Tajvan ndërsa kaloi përtej skajit të tij verior.
Edhe pse është dobësuar në një stuhi të fortë tropikale, ai ende paraqet rrezik për shkak të vëllimit të madh të lagështirës brenda brezave të shiut.
Më shumë se 1.7 milion njerëz u evakuuan në Zhejiang dhe mijëra të tjerë në provincat fqinje.
Shkollat, puna dhe aktivitetet në natyrë janë pezulluar në Zhejiang, ndërsa 400 fluturime dhe dhjetëra shërbime treni janë anuluar. /Telegrafi/