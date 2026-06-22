Stuhi të fuqishme godasin Anamoravën
Stuhi të forta kanë përfshirë sot disa zona të Kosovës, ndërsa ndër rajonet më të prekura rezulton të jetë Anamorava, veçanërisht Komuna e Vitisë.
Pamje të publikuara në rrjete sociale tregojnë një stuhi masive që ka përfshirë fshatin Radivojcë të Vitisë, ku reshjet intensive të shiut dhe erërat e forta kanë krijuar vështirësi për banorët.
Nga moti që u përkeqësu shpejt nuk ka shpëtuar as fshati Budrikë, i cili po ashtu është goditur nga reshje të dendura. Si pasojë e sasisë së madhe të shiut, në disa rrugë janë shkaktuar vërshime, duke vështirësuar qarkullimin e automjeteve dhe këmbësorëve.
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