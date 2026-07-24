Sinqeriteti është një parim themelor në prodhimin e çdo produkti ushqimor
Sinqeriteti nuk është vetëm një vlerë themelore, por vetë themeli i punës së çdo prodhuesi. Ushqime autentike nga njerëz autentikë
Rexhep Kryeziu
Ekspert i vreshtarisë dhe verarisë, Zvicër
Nuk bëhet fjalë për të ndjekur trendet. Puna duhet bërë me sinqeritet. Kjo do të thotë të ofrohen vetëm ushqime pas të cilave prodhuesi qëndron me bindje të plotë. Jo ushqime me etiketa të prodhuara për tregun masiv, por produkte me origjinë, karakter dhe integritet.
Sinqeriteti në prodhim do të thotë të mos shitet kurrë diçka që nuk do ta hanim apo pinim vetë.
Produktet ushqimore nga vendet me kontrolle të rrepta vlerësohen shumë dhe blihen me besim. Zvicra është një shembull i mirë për këtë.
Zvicra konsiderohet në mbarë botën si model i standardeve të larta të sigurisë ushqimore. Zyra Federale e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë (FSVO), së bashku me inspektimet rigoroze kantonale, siguron që si produktet vendase, ashtu edhe ato të importuara, të përmbushin kërkesa të rrepta. Kjo nxit një nivel të lartë besimi të konsumatorëve në cilësinë e produkteve.
Për t’i ruajtur këto standarde të larta, Zvicra mbështetet në disa shtylla:
Kërkesat ligjore: Legjislacioni zviceran për ushqimin përcakton se produktet ushqimore nuk duhet ta rrezikojnë shëndetin e konsumatorit.
Vetëmonitorimi: Prodhuesit dhe shitësit me pakicë janë të detyruar ligjërisht që ta monitorojnë dhe dokumentojnë në mënyrë gjithëpërfshirëse cilësinë e produkteve të tyre.
Inspektimet shtetërore: Autoritetet kantonale i verifikojnë rregullisht këto masa të vetëmonitorimit përmes inspektimeve të paparalajmëruara në objekte dhe analizave laboratorike.
Kontrollet kufitare: Zyra Federale për Doganat dhe Sigurinë Kufitare (FOCBS) kryen kontrolle të bazuara në rrezik në kufi, me qëllim parandalimin e hyrjes së produkteve të paligjshme ose të kontaminuara.
Ku rrezikohet më shumë nga ushqimi i pasigurt në Evropë?
Standardet e sigurisë ushqimore në Evropë janë të larta. Megjithatë, infeksionet e shkaktuara nga ushqimi i kontaminuar vazhdojnë të ndodhin.
Vende të tilla si Gjermania, Franca, Spanja, Austria, Mbretëria e Bashkuar dhe Finlanda zakonisht raportojnë numër të lartë rastesh. Këto shifra shpesh mund t’u atribuohen kërkesave më të rrepta për raportim dhe mbledhjes gjithëpërfshirëse të të dhënave nga autoritetet.
Zoonozat, pra sëmundjet që transmetohen nga kafshët te njerëzit, përbëjnë një pjesë të madhe të infeksioneve të transmetuara përmes ushqimit.
Ndër patogjenët më të zakonshëm dhe burimet e tyre tipike janë:
Campylobacter, një nga shkaktarët kryesorë të infeksioneve gastrointestinale në BE, transmetimi i të cilit zakonisht lidhet me mishin e shpendëve të pagatuar mirë.
Salmonella, një patogjen i zakonshëm, që shpesh lidhet me vezët, produktet e vezëve dhe mishin e pagatuar.
Listeria monocytogenes, më pak e zakonshme, por ndër format më të rrezikshme, e cila mund të gjendet veçanërisht në produkte të caktuara të qumështit, produkte të mishit dhe peshk të tymosur.
Shumë shpërthime në Evropë lidhen me gabime gjatë përgatitjes së ushqimit, ruajtjen e papërshtatshme në frigorifer ose kontaminimin e kryqëzuar, qoftë në kuzhina private, qoftë në ambiente të shërbimit ushqimor. Këta faktorë konsiderohen pjesë e problemit të “ushqimit të pasigurt”, për shkak të mungesës së higjienës së duhur.
Infeksionet nga ushqimi i pakontrolluar në Ballkan
Po, infeksionet e shkaktuara nga ushqimi i pakontrolluar ose i prodhuar në mënyrë të papërshtatshme ndodhin edhe në vendet e Ballkanit dhe vazhdojnë të përbëjnë një sfidë për shëndetin.
Ato janë veçanërisht të zakonshme në zonat rurale dhe në tregjet tradicionale, ku standardet e higjienës, ruajtja e zinxhirit të ftohtë dhe inspektimet zyrtare mund të jenë të pamjaftueshme.
Shkaqet dhe patogjenët më të zakonshëm
Qumështi i papërpunuar dhe produktet e tij: Djathi ose qumështi i papasterizuar mund të mbartin rrezik nga patogjenë si Brucella, Listeria dhe Salmonella.
Produktet e mishit: Proshuta e papërpunuar, sallamet e papërpunuara ose mishi i derrit i pagatuar mjaftueshëm mund të çojnë në infeksione parazitare, si trikineloza.
Turshitë dhe konservat e përgatitura në shtëpi: Perimet ose mishi i konservuar në mënyrë të papërshtatshme në kushte shtëpiake, në raste të rralla, mund të shkaktojnë botulizëm, një gjendje që mund të jetë kërcënuese për jetën.
Përhapja rajonale
Problemet shfaqen veçanërisht në zonat rurale të vendeve të Ballkanit Perëndimor, si Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi, Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Serbia.
Ndër arsyet përmenden tradita e përpunimit të ushqimeve në kushte shtëpiake, si therja e kafshëve dhe prodhimi privat, por në raste të caktuara edhe mangësitë strukturore në monitorimin gjithëpërfshirës të sigurisë ushqimore, përfshirë restorantet që nuk kontrollohen ose inspektohen mjaftueshëm.
Në shtetet anëtare të BE-së në rajon, si Kroacia, Greqia ose Bullgaria, shpërthimet infektive të lidhura me produkte të pakontrolluara janë më pak të shpeshta, pasi atje zbatohen standarde më të rrepta të Bashkimit Evropian për kontrollin dhe sigurinë e produkteve ushqimore, me qëllim mbrojtjen e shëndetit të popullsisë. /Telegrafi/