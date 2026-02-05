Siljanovska-Davkova përshëndeti vendosjen e regjimit pa viza mes RMV-së dhe Emirateve të Bashkuara Arabe
Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova, në kuadër të pjesëmarrjes në Samitin Botëror të Qeverive në Dubai, ka takuar presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Sheikun Mohammed bin Zayed Al-Nahyan.
Nga Presidenca thonë se gjatë takimit, Siljanovska-Davkova shprehu falënderim për mikpritjen dhe mundësinë për të marrë pjesë në samit, duke e vlerësuar atë si një platformë jashtëzakonisht të rëndësishme për përballimin e sfidave globale dhe rajonale dhe për zhvillimin e një dialogu të rëndësishëm me udhëheqës dhe partnerë të shquar nga e gjithë bota. Në fokus të bisedës, siç njoftoi Kabineti i Siljanovska-Davkovës, ishin perspektivat për thellimin e bashkëpunimit bilateral dhe u theksua nevoja për përmirësimin e kornizës ligjore.
“Presidentja përshëndeti vendosjen e regjimit pa viza mes dy vendeve, duke e vlerësuar këtë si një mundësi të shkëlqyer për lehtësimin e komunikimit të përgjithshëm midis dy shoqërive. Ajo shprehu bindjen se takimi, i cili realizohet para 30-vjetorit të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes dy shteteve, do të japë një impuls të fortë në zhvillimin e mëtejshëm të bashkëpunimit ndërmjet tyre. Të dy bashkëbiseduesit shkëmbyen mendime mbi çështjet globale aktuale dhe rëndësinë e përpjekjeve për zgjidhjen e konflikteve ekzistuese. Në këtë kontekst, presidentja përshëndeti rolin konstruktiv dhe të përgjegjshëm të Emirateve të Bashkuara Arabe, i cili bazohet në parimet e paqes dhe tolerancës”, thonë nga Presidenca.