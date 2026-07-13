Si t’i vishni balerinat pa flluska dhe dhimbje në këmbë
Para se t’i vishni për një ditë të tërë, ka disa hapa të thjeshtë që mund t’ju shpëtojnë nga flluskat, dhimbja në shputë dhe fërkimi i bezdisshëm
Këpucët balerina janë një nga ato pjesë të modës që pothuajse nuk dalin kurrë nga trendi. Janë të thjeshta, elegante dhe kombinohen lehtë me fustane, xhinse, pantallona linoje dhe veshje pune, prandaj nuk është çudi që çdo verë kthehen ndër këpucët më të kërkuara.
Megjithatë, pothuajse çdo grua e ka përjetuar të njëjtin zhgënjim. Këpucët e reja balerina në dyqan duken të përsosura, por pas vetëm disa orësh nis të ndihet shtrëngimi, fërkimi në thembër, presioni te gishtat ose dhimbja në shputë.
Problemi nuk qëndron vetëm te materiali. Shumica e këtyre modeleve kanë shollë shumë të hollë dhe pothuajse asnjë mbështetje për këmbën.
Lajmi i mirë është se nuk duhet të hiqni dorë nga këpucët e preferuara. Me disa truke të thjeshta, edhe këpucët e zakonshme balerina mund të bëhen dukshëm më të rehatshme, transmeton Telegrafi.
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1. Shtrojat e holla bëjnë ndryshim të madh
Problemi më i madh te këpucët balerina është mungesa e zbutjes së presionit gjatë ecjes. Për këtë arsye, shputa ngarkohet më shumë në çdo hap, sidomos nëse qëndroni gjatë në këmbë ose ecni shumë.
Zgjidhje mund të jenë shtrojat e holla prej xheli ose jastëkët silikoni për pjesën e përparme të shputës. Ato pothuajse nuk vërehen, ndërsa e ulin ndjeshëm presionin dhe e bëjnë ecjen më të këndshme.
2. Parandaloni flluskat para se të shfaqen
Nëse e dini se këpucët e reja zakonisht ju fërkojnë thembrën ose anët e shputës, mbrojini ato zona para se t’i vishni.
Ngjitëset kundër flluskave ose mbrojtëset silikoni mund të parandalojnë acarimin e lëkurës. Shumë gra përdorin edhe një shtresë të hollë vazeline në vendet ku këpuca fërkon më së shumti këmbën.
3. Mos i vishni kurrë për herë të parë gjatë gjithë ditës
Një nga gabimet më të shpeshta është që këpucët e reja balerina të vishen menjëherë për punë, shëtitje ose për një ditë të gjatë në qytet.
Shumë më mirë është t’i mbani disa ditë në shtëpi, nga gjysmë ore deri në një orë, në mënyrë që materiali të përshtatet gradualisht me formën e këmbës. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për modelet nga lëkura artificiale, të cilave u duhet më shumë kohë për t’u zbutur.
4. Zbuteni materialin e fortë
Nëse këpucët balerina janë të forta ose ju shtrëngojnë rreth gishtave dhe thembrës, provoni t’i zbutni gradualisht.
Modelet prej lëkure mund të trajtohen me preparate për kujdesin e lëkurës, ndërsa te këpucët nga materialet artificiale ndihmon një truk i thjeshtë: vishni çorape më të trasha dhe ecni disa herë nëpër shtëpi. Kështu këpucët do të përshtaten më lehtë me këmbën.
5. Mos i vishni në këmbë të zbathura
Edhe pse shumë gra mendojnë se këpucët balerina duken më bukur pa çorape, pikërisht atëherë flluskat krijohen më shpesh.
Djersitja e rrit fërkimin mes lëkurës dhe këpucës, prandaj është më mirë të vishni çorape të holla, “të padukshme”, prej pambuku. Ato thithin lagështinë dhe e mbrojnë këmbën nga acarimi.
Rehatia nuk varet vetëm nga çmimi
Shumë mendojnë se këpucët më të shtrenjta balerina janë automatikisht më të rehatshme, por kjo nuk është gjithmonë e vërtetë. Shumë më e rëndësishme është që këpuca t’i përshtatet formës së këmbës suaj dhe të përgatitet si duhet para mbajtjes për një kohë më të gjatë.
Me disa zakone të thjeshta, këpucët e preferuara balerina mund t’i mbani pa problem gjatë gjithë verës, pa flluska të dhimbshme, pa shputa të lodhura dhe pa atë ndjesinë e pakëndshme që shpesh e prish kënaqësinë e këpucëve të reja. /Telegrafi/