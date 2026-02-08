Shqipëria mbështet kërkesat e studentëve për gjuhën shqipe në Maqedoninë e Veriut
Ministrja për Evropën dhe Punët e Jashtme, Elisa Spiropali, ka përgëzuar studentët shqiptarë të Maqedonisë së Veriut për angazhimin e tyre për përdorimin e gjuhës shqipe, në përputhje me të drejtat e garantuara nga Kushtetuta dhe legjislacioni në fuqi.
“Përgëzojmë studentët shqiptarë të Maqedonisë së Veriut për angazhimin qytetar dhe mënyrën demokratike me të cilën kanë artikuluar kërkesën e tyre për përdorimin e gjuhës shqipe në përputhje me të drejtat e garantuara nga Kushtetuta dhe legjislacioni në fuqi”, shkruan Spiropali.
Sipas saj, dialogu konstruktiv, zgjidhjet institucionale dhe respektimi i të drejtave të njeriut mbeten rruga më e sigurt për forcimin e besimit ndërmjet komuniteteve dhe për përmirësimin e standardeve demokratike në vend.
Spiropali ka vlerësuar gjithashtu gatishmërinë e institucioneve të Maqedonisë së Veriut për ta trajtuar këtë çështje me seriozitet dhe në përputhje me kuadrin kushtetues dhe ligjor të vendit.
“Vlerësojmë gjithashtu gatishmërinë e institucioneve të Maqedonisë së Veriut, veçanërisht Kryeministrit Mickoski dhe Zëvendëskryeministrit Sali, për ta trajtuar këtë çështje me seriozitet dhe në përputhje me Kushtetutën dhe kuadrin ligjor të vendit.
Dialogu, zgjidhjet institucionale dhe respekti për të drejtat mbeten rruga më e sigurt për forcimin e besimit dhe standardeve demokratike”, shkruan ministrja.
Provimi i jurisprudencës, Mickoski: Nëse dikush kërkon dhënien e provimit në shqip, duhet t’i lejohet
Pak ditë më parë, 385 studentë shqiptarë në Maqedoninë e Veriut kanë dorëzuar një peticion për zhvillimin e provimit të jurisprudencës edhe në gjuhën shqipe, krahas maqedonishtes, duke theksuar se kjo e drejtë u garantohet me ligj, pasi studimet i ndjekin në shqip dhe shqipja është gjuhë zyrtare në vend.
Ministria e Drejtësisë e ka refuzuar kërkesën, duke argumentuar se provimi shërben edhe si test për njohjen e gjuhës maqedonase, e cila është kusht ligjor për ushtrimin e profesioneve juridike.
Studentët kundërshtojnë këtë qëndrim, duke theksuar se Ligji për Provimin e Jurisprudencës nuk e ndalon dhënien e provimit në shqip dhe se Ligji për Përdorimin e Gjuhëve detyron institucionet të lejojnë përdorimin e shqipes në procedurat zyrtare.