Shpërthim në një stacion treni në Gjermani, dy persona të lënduar
Alarm në Gjermani pas një shpërthimi në një nga stacionet kryesore të trenave në Augsburg, në jug të vendit.
Të paktën dy persona kanë mbetur të lënduar pasi një objekt shpërtheu në një nga kalimet brenda stacionit, duke shkaktuar dëme edhe në dritaret përreth, transmeton Telegrafi.
Sipas raportimeve të mediave gjermane, të lënduarit kanë pësuar dëmtime të lehta, ndërsa autoritetet ende nuk kanë përcaktuar se çfarë lloj pajisjeje apo objekti shkaktoi shpërthimin.
Policia ka nisur një operacion në zonën e stacionit dhe për arsye sigurie ka mbyllur godinën e stacionit dhe një nga linjat hekurudhore.
+++ Update, 06:10 Uhr +++
In einem Gebäudedurchgang kam es zur Explosion eines unbekannten Gegenstandes.
Es kommt zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr und im ÖPNV. Bitte umfahrt den Bereich weiträumig.#PolizeiSWN #Polizeieinsatz #Augsburg https://t.co/68tpe2qx4F pic.twitter.com/Y7jllPHSS1
— Polizei Schwaben Nord (@polizeiSWN) September 2, 2026
Shërbimet hekurudhore po vijojnë vetëm në linjën tjetër, ndërsa transporti publik në zonën përreth stacionit është gjithashtu prekur nga ndërhyrja e autoriteteve.
Forcat e rendit po hetojnë rrethanat e shpërthimit, ndërsa pritet të përcaktohet nëse bëhet fjalë për një incident aksidental apo për një veprim të qëllimshëm.
Hetimi i policisë vijon dhe autoritetet pritet të japin më shumë detaje në orët në vazhdim. /Telegrafi/