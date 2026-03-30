Shkarkohet komandanti i Forcës Ajrore në Shqipëri
Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj, ka dekretuar sot, 30 mars, lirimin nga detyra të Gjeneral Major Ferdinant Vasil Dimo si Komandant i Forcës Ajrore.
Këtë detyrë e ka marrë tanimë, Abaz Voci.
“Presidenti i Republikës Sh.T.Z. Bajram Begaj, me Dekret nr. 164, datë 30.3.2026, dekretoi sot lirimin e Gjeneral Major Ferdinant Vasil Dimo nga detyra e Komandantit të Forcës Ajrore. Me Dekret nr. 165, datë 30.3.2026, dekretoi sot emërimin e Gjeneral Brigade Edmond Abaz Voci në detyrën e Komandantit të Forcës Ajrore“, thuhet në njoftimin zyrtar.
