Shefi i dizajnit të Volkswagen: Veturat duhet të duken më miqësore, jo agresive
Makinat moderne po bëhen gjithnjë e më agresive në pamje, por shefi i dizajnit të Volkswagen Group, Andreas Mindt, dëshiron ta ndryshojë këtë trend.
Në një intervistë për Autoweek, Mindt e cilësoi si “të pakuptimtë” prirjen e prodhuesve për t’u dhënë makinave pamje kërcënuese, me grila gjigante, fenerë shumë të ngushtë dhe pjesë të përparme që duken sikur janë krijuar për të frikësuar drejtuesit e tjerë.
Sipas tij, disa marka e përdorin qëllimisht këtë strategji, sepse një makinë me pamje agresive mund t’i bëjë drejtuesit e tjerë të largohen nga rruga kur e shohin në pasqyrën e pasme.
Por Mindt thotë se Volkswagen nuk dëshiron të ndjekë këtë filozofi, transmeton Telegrafi.
“Pse të mos u japim makinave një pamje miqësore? Unë dua të jetoj në një botë miqësore. Nuk dua të jetoj në një botë me makina që duken sikur janë krijuar për të vrarë zombitë”, është shprehur ai.
Për Mindt, çështja nuk është vetëm estetike. Ai beson se dizajni i makinave mund të ndikojë edhe në mënyrën se si njerëzit e perceptojnë njëri-tjetrin, veçanërisht në një periudhë kur industria automobilistike po kalon me shpejtësi drejt automjeteve elektrike.
Ai kundërshton gjithashtu idenë që makinat elektrike duhet të përdoren si një simbol për të ndarë shoqërinë mes atyre që zgjedhin një automjet elektrik dhe atyre që vazhdojnë të përdorin makina me motor me djegie të brendshme.
Sipas tij, një makinë elektrike nuk duhet domosdoshmërisht të duket krejtësisht ndryshe vetëm për të treguar se është elektrike.
Kjo qasje po reflektohet tashmë në modelet e reja të Volkswagen. Mindt ka pranuar se ID.3 i gjeneratës së parë ishte tepër futuristik dhe nuk përcillte mjaftueshëm identitetin tradicional të markës.
Versioni i ri ID.3 Neo synon ta korrigjojë këtë, me një dizajn më të lidhur me ADN-në e Volkswagen dhe me më shumë kontrolle fizike në kabinë, pas reagimeve të klientëve ndaj përdorimit të tepërt të komandave me prekje.
Megjithatë, kjo nuk do të thotë se Volkswagen Group do t'i japë fund plotësisht dizajnit agresiv. Mindt pranon se marka të caktuara brenda grupit kanë nevojë për një karakter më dramatik.
Ai përmend Lamborghini dhe Cupra si shembuj ku pamja agresive dhe sportive është pjesë thelbësore e identitetit të markës.
Mindt tashmë është përgjegjës për dizajnin e të gjithë Volkswagen Group, përveç drejtimit të dizajnit të markës Volkswagen. Qasja e tij pritet të shfaqet edhe në modelet e ardhshme, përfshirë pasardhësin elektrik të ID.4, i cili pritet të prezantohet me emrin ID. Tiguan.
Mes një industrie që po konkurron për të prodhuar makinat më të mëdha, më të fuqishme dhe më agresive në pamje, Volkswagen duket se po mendon në drejtim të kundërt: më pak frikësim, më shumë karakter dhe një pamje më miqësore. /Telegrafi/