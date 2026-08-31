Lexus zbulon pamjet e para të NX-it të ri, me dizajn të rifreskuar dhe ekran gjigant
Lexus po përgatitet të zbulojë versionin e rifreskuar të SUV-it NX, ndërsa premton ndryshime të dukshme në dizajn dhe në kabinë. Prezantimi i plotë është planifikuar për 1 shtator në Japoni.
Pesë vite pas prezantimit të gjeneratës së dytë, NX, një prej modeleve më të shitura të Lexus-it në Amerikën e Veriut, po merr një rifreskim në mes të ciklit të tij, pa ndryshuar rrënjësisht përmasat dhe siluetën.
Në videot e publikuara nga Lexus shihen pjesë të pjesës së përparme, të pasme, anësore dhe të kabinës. Edhe pse detajet janë mbajtur në hije, pamjet sugjerojnë një parakolp të ri dhe një pjesë të përparme të frymëzuar nga Lexus RX.
Grila karakteristike pritet të shoqërohet me hyrje më sportive të ajrit, ndërsa fenerët duket se do të marrin një formë më moderne, me drita LED të ditës horizontale ose në formë “L”, që shtrihen më thellë drejt parafangove.
Nga jashtë, profili mbetet kryesisht i pandryshuar, ndërsa një ngjyrë e re e gjelbër dhe rrotat e errëta me shumë fole i japin SUV-it një pamje më agresive, transmeton Telegrafi.
Ndryshimet më interesante duken në kabinë. NX-i i ri pritet të marrë një timon të ri të huazuar nga limuzina Lexus ES, ku logoja tradicionale “L” zëvendësohet nga emri i plotë Lexus.
Pulti gjithashtu duket më minimalist, ndërsa në qendër qëndron një ekran i madh multimedial, i cili mund të jetë i ngjashëm me njësinë 14-inçëshe të disponueshme në versionet aktuale.
Për momentin, Lexus nuk ka konfirmuar ndryshime të mëdha në mekanikë. Pritet që modeli të vazhdojë të përdorë arkitekturën TNGA-K, së bashku me opsionet me motor benzinë, hibrid dhe plug-in hybrid.
Megjithatë, pyetja kryesore mbetet se sa larg do të shkojnë ndryshimet nën karroceri.
Të gjitha detajet pritet të bëhen publike më 1 shtator, kur Lexus të heqë zyrtarisht mbulesën nga NX-i i rifreskuar. /Telegrafi/