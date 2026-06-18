SHBA: Evropa duhet të udhëheqë ndërtimin e “NATO 3.0”
Sekretari i Luftës i SHBA-së, Pete Hegseth, ka deklaruar se Evropa duhet të marrë përsipër udhëheqjen në ndërtimin e një "NATO 3.0" të ripërtërirë dhe në krijimin e një "aleance ushtarake të vërtetë dhe të vijës së ashpër".
Hegseth i bëri komentet përpara një takimi me homologët e tij të NATO-s në Bruksel.
“NATO 3.0 është një njohje pas Luftës së Ftohtë që duhet të kthehet në një aleancë ushtarake të vërtetë dhe të ashpër, e cila ka aftësi të vërteta ushtarake të afta për të marrë drejtimin për mbrojtjen konvencionale të Evropës”, tha Hegseth.
During meetings at NATO HQ in Brussels, Secretary Hegseth discussed a range of security and defense issues with Allied defense officials. https://t.co/R6jdRZnEUA
— U.S. Mission to NATO (@USNATO) June 18, 2026
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka kërkuar vazhdimisht që aleatët evropianë të NATO-s të dedikojnë më shumë para për shpenzimet e mbrojtjes dhe ka sinjalizuar qëllimin e tij për të zvogëluar rolin e Shteteve të Bashkuara në aleancë.
Në maj, Uashingtoni thuhet se u tha anëtarëve të NATO-s se do të zvogëlonte numrin e bombarduesve, aeroplanëve luftarakë, anijeve luftarake dhe aseteve të tjera ushtarake të destinuara për aleancën.
Trump ka kërcënuar gjithashtu të tërheqë trupat nga Gjermania për shkak të një mosmarrëveshjeje me kancelarin gjerman Friedrich Merz dhe më pas nga Polonia - përpara se përfundimisht të duket se e ka ndryshuar vendimin e tij dhe të njoftojë se do të vendosë 5,000 forca shtesë në Poloni.
Anëtarët e NATO-s u zotuan në Samitin e Hagës vitin e kaluar për të investuar 5% të GDP-së çdo vit në mbrojtjen thelbësore dhe fusha më të gjera që lidhen me mbrojtjen dhe sigurinë deri në vitin 2035, dhe Hegseth tha se ndërsa shumë prej tyre i kishin zbatuar premtimet, disa "ende duhet të bëjnë më shumë".
"Do të jemi të sinqertë për këtë si privatisht ashtu edhe publikisht", u tha ai gazetarëve, ndërsa e cilësoi gjithashtu buxhetin e mbrojtjes prej 1.5 trilion dollarësh të propozuar nga Trump si një "mesazh për botën".
Sipas Hegseth, investime të tilla ishin thelbësore për aftësitë ushtarake të SHBA-së dhe "ndërtimin e arsenalit të lirisë që para së gjithash mbron Amerikën dhe interesat amerikane, por gjithashtu mbështet forcën e NATO-s dhe aleatëve". /Telegrafi/