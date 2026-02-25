Sekretarja e Guxo-s: Vjosa Osmani është emër i pranueshëm për një mandat të dytë
Sekretarja e Përgjithshme e partisë Guxo, Triera Kasumi-Berisha, ka deklaruar se Vjosa Osmani është emër i pranueshëm për një mandat të dytë në krye të shtetit.
Në Debat Plus, Kasumi-Berisha fillimisht tha se qëndrimi zyrtar i partisë do të dalë nga kryesia.
“Besoj se i takon kryesisë me dalë me një qëndrim të përbashkët”, u shpreh ajo.
E pyetur nëse tashmë kanë një qëndrim dhe nëse Osmani është emër i pranueshëm për Guxo-n për një mandat të dytë, ajo u përgjigj shkurt se “po është”.
“I kemi parasysh afatet kohore dhe rëndësinë e çështjes, kështu që brenda afateve besoj”, ka thënë mes tjerash ajo.
Top Lajme
Jobs
Deals