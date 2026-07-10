Sali-Mihajllova: Përmirësimi i bashkëpunimit në zbatimin e programeve evropiane
Zv. kryeministri dhe Ministri i Çështjeve Evropiane, Bekim Sali u takua sot me Drejtoreshën e Agjencisë Kombëtare për Programet Arsimore Evropiane dhe Lëvizshmërinë, Ana Mihajllova, në të cilën diskutuan mundësitë për përmirësimin e bashkëpunimit në zbatimin e programeve evropiane, me theks të veçantë në programin "Erasmus+".
Sali publikoi informacionin në lidhje me takimin në faqen e saj në Facebook, duke treguar se fokusi ishte edhe në mundësitë për thellimin e bashkëpunimit të Agjencisë me fondacionet në fushat e arsimit, kulturës, shëndetësisë dhe sportit, si dhe krijimin e mundësive më të mëdha për personat me aftësi të kufizuara.
"Gjithashtu diskutuam për forcimin e bashkëpunimit të Agjencisë me fondacionet në fushat e arsimit, kulturës, shëndetësisë dhe sportit, si dhe krijimin e mundësive më të mëdha për personat me aftësi të kufizuara.
Theksuam rëndësinë e bashkëpunimit të ngushtë institucional midis Ministrisë së Çështjeve Evropiane dhe Agjencisë Kombëtare në zbatimin e programeve evropiane dhe përdorimin efikas të fondeve IPA, me qëllim krijimin e më shumë mundësive për qytetarët dhe përshpejtimin e procesit të integrimit evropian", thuhet në njoftimi.