"Safe City" do të zbatohet edhe në Strumicë
Projekti “Qytet i Sigurt”, i cili synon të rrisë sigurinë në mjediset urbane përmes teknologjive moderne, së shpejti do të implementohet edhe në Strumicë.
Bëhet fjalë për një sistem që përfshin vendosjen e kamerave inteligjente dhe zgjidhjeve të avancuara softuerike për monitorimin e trafikut, rendit publik dhe sigurisë së qytetarëve.
Përmes analizës automatike, sistemi do të mundësojë reagim më të shpejtë të shërbimeve kompetente, si dhe ndëshkim më efikas të shkeljeve.
Nga pushteti lokal theksojnë se implementimi do të zhvillohet në faza, me qëllim që sistemi të jetë plotësisht funksional dhe i përshtatur me nevojat e qytetarëve. Njëkohësisht, paralajmërohen edhe fushata për informimin e publikut mbi mënyrën e funksionimit dhe përfitimet e “Qytetit të Sigurt".
Pritshmëritë janë që me vendosjen e këtij sistemi të rritet siguria, të ulet kriminaliteti dhe të përmirësohet cilësia e jetës në qytet.