Rruga Rozhajë - Kullë do të bllokohet sot nga ora 12:00
Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar (QKMK) njofton për bllokim të rrugës në aksion rrugor nga Rozhaja.
QKMK shton se sipas informacionit të pranuar nga autoritetet kufitare të Malit të Zi, sot me fillim në orën 12:00 do të ketë bllokim të përkohshëm të rrugës në aksin rrugor nga Rozhaja drejt pikës kufitare Kulla në territorin e Malit të Zi.
Për çdo informacion shtesë, qytetarët mund të kontaktojnë QKMK në numrat e telefonit: +383 45 198 000, +383 45 198 606 ose në numrin pa pagesë: 0800 500 95.
QKMK falënderon qytetarët për mirëkuptim dhe bashkëpunim.
Ndryshe sot duke filluar nga ora 12:00 gjithashtu do të ketë bllokim të qarkullimit për kamionë në të gjitha pikat kufitare drejt Serbisë. /Telegrafi/
