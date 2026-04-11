Rritet çmimi i naftës dhe benzinës në Shqipëri
Bordi i Transparencës në Shqipëru ka vendosur për ndryshimin e çmimeve të karburanteve.
Sipas njoftimit zyrtar, çmimi i naftës nga 210 lekë për litër, tashmë do të shitet me 217 lekë.
Pra çmimi i shitjes me pakicë nuk duhet të jetë më shumë se 217 lekë/litri, ndërsa ai me shumicë jo më shumë se 205 lekë/litër.
Ndërkohë, për benzinën, çmimi i shitjes me pakicë është përcaktuar jo më shumë se 176 lekë/litri, ndërsa ai me shumicë jo më shumë se 164 lekë/litër.
Vendimi hyn në fuqi këtë në orën 18:00, deri në mbledhjen e ardhshme të Bordit./tch/
