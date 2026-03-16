Rriten ndjeshëm çmimet e derivateve të naftës në Maqedoni
Komisioni Rregullator i Energjetikës, i Shërbimeve të Ujit dhe i Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturinat Komunale i Republikës së Maqedonisë së Veriut (KRrE) njofton opinionin se nga nesër do të ketë rritje të çmimeve të derivateve të naftës për 8,98 %.
Çmimet maksimale të shitjes me pakicë të benzinës EUROSUPER BS-95 dhe EUROSUPER BS-98 dhe të Vajit Ekstra të Lehtë për Amvisëri (EL-1) rriten për 7.00 den/l.
Çmimi maksimal i shitjes me pakicë i EURODIZELIT (D-Е V) rritet për 6.50 den/litër.
Çmimi maksimal i shitjes me pakicë i Мazutit М-1 SU rritet për 4,867 den/kg dhe do të jetë 47,453 den/kg.
Nga mesnata derivatet e naftës do të shiten me këto çmime:
EUROSUPER BS - 95 do të shitet për 86,50 (denarë/litër)
EUROSUPER BS - 98 do të shitet për 88,50 (denarë/litër)
EURODIZEL BS (D-E V) do të shitet për 92,00 (denarë/litër)
Vaj për Djegie Ekstra i Lehtë 1 (EL-1) do të shitet për 89,50 (denarë/litër)
Mazut М-1 SU do të shitet për 47,453 (denarë/kilogram)./Telegrafi/