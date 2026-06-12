Qytetarja në Viti dorëzon portofolin me para në polici, identifikohet pronari
Në Stacionin Policor në Viti është dorëzuar një portofol i gjetur, brenda të cilit ndodheshin dokumente personale, karta bankare dhe një shumë parash të gatshme, bëhet e ditur nga Policia e Kosovës.
Më 12 qershor 2026, një qytetare ka raportuar në polici se kishte gjetur portofolin dhe e kishte dorëzuar në mënyrë vullnetare në stacionin policor.
Pas pranimit të portofolit, zyrtarët policorë kanë ndërmarrë menjëherë veprimet e nevojshme operative dhe procedurat e verifikimit të dokumentacionit, në bazë të të cilave është arritur të identifikohet pronari legjitim.
Më pas, portofoli së bashku me dokumentet dhe paratë e gjetura i është kthyer pronarit.
Drejtoria Rajonale e Policisë në Gjilan ka shprehur falënderim për qytetaren për veprimin e saj, duke vlerësuar bashkëpunimin qytetar si një element të rëndësishëm të sigurisë publike.
Ky rast, sipas policisë, dëshmon rëndësinë e bashkëpunimit të ndërsjellë ndërmjet qytetarëve dhe institucioneve të rendit në forcimin e besimit dhe mirëqenies në komunitet. /Telegrafi/