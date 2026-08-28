Qytetarët në Mitrovicë të Veriut dorëzojnë paratë dhe dokumentet e gjetura, Policia i kthen te pronarët
Dy qytetarë në Mitrovicë të Veriut kanë dorëzuar në polici para dhe dokumente identifikuese që i kishin gjetur në rrugën “Zoran Dzindzic”, duke bërë të mundur kthimin e tyre te pronarët.
Sipas Drejtorisë Rajonale të Policisë në Mitrovicë të Veriut, rasti i parë është raportuar më 25 gusht, kur qytetari B.S., 43 vjeç, ka dorëzuar në Stacionin Policor një shumë parash dhe dokument identifikimi që i kishte gjetur në rrugën “Zoran Dzindzic”.
Pas verifikimeve të kryera nga zyrtarët policorë, është identifikuar pronari i tyre, R.P., 75 vjeç.
Në prani të policisë, atij i janë kthyer dokumenti identifikues dhe paratë, në vlerë prej 210 eurosh dhe 120 dinarësh.
Policia ka njoftuar se një rast i ngjashëm është shënuar edhe më 29 korrik, po në rrugën “Zoran Dzindzic”.
Atë ditë, qytetari N.M., 25 vjeç, kishte gjetur një portofol me 80 euro, 28 mijë dinarë dhe dokumente identifikuese, të cilat i kishte dorëzuar në polici.
Pas veprimeve të zyrtarëve policorë, është identifikuar pronari i portofolit, K.D., 16 vjeç, të cilit në prani të policisë i janë kthyer paratë dhe dokumentet.
Drejtoria Rajonale e Policisë në Mitrovicë të Veriut ka vlerësuar veprimet e dy qytetarëve, duke i cilësuar ato si shembull të përgjegjësisë dhe ndershmërisë qytetare.
“Veprime të tilla janë shembull i mirë i qytetarisë së përgjegjshme, ndershmërisë dhe bashkëpunimit të qytetarëve me Policinë e Kosovës”, thuhet në njoftimin e Policisë. /Telegrafi/