Qeveria ende nuk i ka dorëzuar emrat për prokuror në Këshillin e Prokurorëve
Qeveria ende nuk i ka dorëzuar në Këshillin e Prokurorëve emrat e kandidatëve për prokuror publik. Kreu i Këshillit, Bashkim Besimi pas anulimit të seancës së sotme për shkak të mungesës së kuorumit, deklaroi se sipas ligjit ata japin mendim për emrat e kandidatëve që do të dorëzohen, ndërsa më pas Qeveria, njërin prej tyre e dërgon në Kuvend për miratim.
Për prokuror publik janë kandiduar u.d. prokurorja aktuale Anita Topollova-Isajllovska, prokuroret Lençe Ristovska dhe Lidija Raiçeviq, gjykatësi Nenad Saveski dhe ish gjyqtari Vlladimir Pançevski.
“Nuk do të them në mënyrë të përgjithshme, derisa nuk vijnë paraqitjet. Në parim i dimë të gjithë kandidatët që janë paraqitur, do t’i shqyrtojmë dhe në seancë do të vendosim dhe do ta njoftojmë qeverinë në afatin ligjor. Ne mund të japim dy-tre apo një kandidat, megjithatë Qeveria është vegla e fundit që jep propozim në Kuvend. Nëse japim mendim negativ, ajo nënkuptohet që qeveria atë kandidat nuk mund ta japë në Kuvend”, tha Bashkim Besimi, kryetar i Këshillit të Prokurorëve.