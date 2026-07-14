Punimet në rrugën “Vëllezërit Frashëri” në Rahovec drejt fundit, përmirësohet furnizimi me energji elektrike
Drejtori i Shërbimeve Publike, Përparim Krasniqi ka njoftuar se punimet në rrugën “Vëllezërit Frashëri” në Rahovec janë në fazën përfundimtare po përmirësohet furnizimi me energji elektrike.
Ndërsa, në rrugën “Agim Qelaj” po zhvillohen punimet në hapjen e kanalit dhe vendosjen e kabllove elektrike të cilat mundësojnë vënien në funksion të trafostacionit.
Sipas njoftimit, ky investim synon të përmirësojë furnizimin me energji elektrike dhe do t'u shërbejë banorëve të kësaj pjese të qytetit me një rrjet më të qëndrueshëm dhe më të sigurt.
"Falënderim i veçantë për Kryetarin e Komunës, Smajl Latifi, i cili me përkushtim dhe këmbëngulje insistoi që ky projekt të përshpejtohet dhe të përfundojë sa më shpejt, në interes të qytetarëve të Rahovecit ", thuhet tutje në postimin e Krasniqit. /Telegrafi/