Psikologu: Njerëzit në marrëdhënie të pashëndetshme shpesh injorojnë këto shenja
Shumë njerëz qëndrojnë në marrëdhënie të pashëndetshme për muaj ose vite, shpesh duke u pyetur nëse janë ata problemi apo thjesht duke shkuar shumë larg.
Psikologu Mark Travers beson se ekzistojnë modele të qarta sjelljeje që tregojnë se një marrëdhënie nuk është më e shëndetshme për njërin ose të dy partnerët.
Ai shton se ato shpesh janë të vështira për t'u njohur ndërsa një person është në mes të një marrëdhënieje të tillë. Ai ka identifikuar këto shenja që, sipas mendimit të tij, meritojnë vëmendje të veçantë.
Konflikte plot përbuzje
Travers paralajmëron se përbuzja është një nga treguesit më të fortë të problemeve serioze në marrëdhënie. "Shumica e marrëdhënieve mund t'i mbijetojnë konfliktit, por mungesa e respektit kronik është shumë më e vështirë për t'u kapërcyer", thotë ai për CNBC. Ai shton se partneri më pas përdor tallje, sarkazëm ose nënçmim, dhe problemet nuk bëhen më temë bisede, por bëhen "prova se diçka nuk shkon me personin tjetër".
Njëri kërkon bisedë, tjetri tërhiqet
Travers e quan këtë model "cikli kërkesë-tërheqje". "Sa më shumë që një person këmbëngul për një zgjidhje, aq më shumë personi tjetër dëshiron të tërhiqet", shpjegon ai. Ai beson se kjo rezulton në çështje të rëndësishme që mbeten të pazgjidhura, në rritje të frustrimit dhe partnerët që përfundimisht heqin dorë nga përpjekja për të zgjidhur konfliktet.
Ndjenja se duhet t’i kushtosh vëmendje çdo fjale vazhdimisht
Sipas Travers, është një shenjë shqetësuese kur një person mendon vazhdimisht se çfarë të thotë, shmang temat e rëndësishme ose përpiqet të shmangë çdo konflikt të mundshëm. "Për të tjerët, marrëdhënia juaj mund të duket mjaft normale, por të jetosh në një gjendje të vazhdueshme vigjilence është shteruese", thotë psikologu. Ai shton se pikërisht kjo është arsyeja pse ky model është shpesh i vështirë për t'u njohur.
Kontroll i maskuar si kujdes
Travers paralajmëron se kontrolli shtrëngues nuk përfshin domosdoshmërisht dhunë fizike. "Këto sjellje shpesh maskohen si kujdes ose përkushtim", thotë ai. Shembujt përfshijnë kontrollin e vazhdueshëm të partnerit, kërkesën për akses në telefonin e tij, kufizimin e pavarësisë së tij ose distancimin gradual nga miqtë dhe familja.
Zhvendosja e fajit
Sipas Travers, në një marrëdhënie të shëndetshme, të dy partnerët mund të pranojnë gabimet pa frikën e gjykimit. Në marrëdhënie të pashëndetshme, thotë ai, "faji i kalohet vazhdimisht tjetrit", gjë që mund të çojë në dyshimin e perceptimeve të veta nga një person dhe marrjen e përgjegjësisë për problemet që nuk i kanë shkaktuar vetë.