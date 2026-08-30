Pse të moshuarit ulen gjithmonë në të njëjtin vend në tavolinë? Psikologët shpjegojnë arsyen
Nuk është vetëm çështje zakoni – pas kësaj preference fshihet një nevojë që bëhet më e rëndësishme me kalimin e viteve
E njëjta karrige për mëngjes, i njëjti vend në darkën familjare dhe pakënaqësi e dukshme kur dikush tjetër ulet aty. Kjo sjellje zakonisht nuk është shenjë kokëfortësie. Psikologët e lidhin me nevojën për siguri, parashikueshmëri dhe kontroll mbi mjedisin e afërt.
“Vendi im” krijohet më herët nga sa mendojmë
Në shumë shtëpi nuk ka nevojë të caktohet paraprakisht se kush ku ulet. Pas disa vakteve të përbashkëta, renditja krijohet vetvetiu. Njëri zgjedh karrigen pranë dritares, tjetri ulet afër murit, ndërsa i zoti i shtëpisë mund të preferojë një vend prej nga i sheh mirë të tjerët.
Me kalimin e kohës, kjo zgjedhje pushon së qeni vendim i vetëdijshëm dhe bëhet pjesë e ritualit të përditshëm.
Psikologjia mjedisore e përshkruan këtë si një formë të territorialitetit. Nuk bëhet fjalë për mbrojtje agresive të pronës, por për krijimin e një hapësire të vogël dhe të njohur që e ndihmon personin të ndihet më i orientuar në një mjedis të përbashkët.
Anëtarët e familjes zakonisht e pranojnë këtë ndarje të pashkruar. Kështu shmanget nevoja që çdo ditë të vendoset se kush ku do të ulet ose të përshtatet me një renditje tjetër.
Një vend i pandryshueshëm ka edhe një avantazh të thjeshtë: zvogëlon numrin e vendimeve të vogla. Personi ulet menjëherë rehat, merr filxhanin ose gazetën dhe përqendrohet te vakti dhe biseda, transmeton Telegrafi.
Rutina krijon ndjenjë sigurie
Truri e parashikon më lehtë një mjedis të njohur. Njeriu e di nga vjen drita, ku ndodhet mbështetësja, sa larg duhet të zgjatet për të marrë bukën dhe kush zakonisht ulet pranë tij. Përsëritja zvogëlon nevojën për ta analizuar vazhdimisht situatën.
Ky mekanizëm mund të jetë më i dukshëm te të moshuarit, sepse ritualet e përditshme shpesh i japin strukturë gjithë ditës. Ora e zakonshme e mëngjesit, filxhani i preferuar i kafesë ose një vend i caktuar në tavolinë krijojnë një kornizë që ndihmon në ruajtjen e ndjenjës së vazhdimësisë.
Në një periudhë të jetës kur shëndeti, rrethanat familjare ose organizimi i përditshëm mund të ndryshojnë më shpesh, pak parashikueshmëri mund të japë ndjenjë sigurie dhe stabiliteti.
Kjo, megjithatë, nuk do të thotë se çdo i moshuar që është i lidhur me karrigen e vet ka frikë nga ndryshimi. Shpesh është thjesht një zakon, i ngjashëm me zgjedhjen e së njëjtës anë të shtratit ose të së njëjtës stol gjatë shëtitjes.
Vendi i njohur thjesht nuk kërkon përshtatje të re. /Telegrafi/