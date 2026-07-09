Pse makinat elektrike kushtojnë më shumë për t'u siguruar - dhe çfarë po bëhet për këtë?
Është vapë dhe e ndritshme nën dritat me intensitet të lartë në një laborator të madh testimi për aksidente dhe siguri, të fshehur në një park biznesi jashtë Newbury.
Një sirenë bie dhe një zë i shkëputur nga trupi numëron mbrapsht: "Tre, dy, një", transmeton Telegrafi.
Një makinë e vogël e bardhë shfaqet në pah, rrokulliset në dysheme dhe përplaset me një pengesë të vendosur në mur.
Siç shkojnë testet e përplasjeve, kjo nuk është aspak spektakolare. Nuk ka metal të shqyer ose xham fluturues. Me vetëm 10 kmh, ajo përsërit llojin e ngacmimit bezdisës që mund të merrni në një parking makinash ose në një semafor.
Por ngrini kapakun pak të përkulur për të parë poshtë, dhe është një histori tjetër.
Ky është një automjet elektrik (EV) - një Dacia Spring - dhe dëmi i fshehur është i konsiderueshëm.
Siç thekson inxhinieri i lartë i testimit Sean Hoad, porta e karikimit me tension të lartë, e montuar në pjesën e përparme të makinës, është dëmtuar keq, si dhe pjesët me të cilat është i lidhur.
"E gjithë kjo është një njësi e madhe, që do të thotë se nuk mund ta zëvendësojmë vetëm portën e përparme të karikimit. Duhet ta zëvendësojmë vetë karikuesin, invertorin dhe disa nga kabllot", shpjegon ai.
Riparimi i të gjitha këtyre, thotë ai, do të kushtonte rreth 4,000 funte, dhe ka edhe dëme të tjera që duhen marrë në konsideratë, kështu që ka shumë të ngjarë që një sigurues të mos shqetësohet ta rregullojë.
"Ka shumë të ngjarë që kjo makinë të shlyhet nga përdorimi", shtoi ai.
Thatcham Research, e cila punon në emër të industrisë së sigurimeve, po kryen teste të tilla për të kuptuar pse automjetet elektrike zakonisht tërheqin prime më të larta sigurimi.
Mesatarisht, thuhet se automjetet elektrike kushtojnë 30% më shumë për t'u riparuar sesa modelet me benzinë ose naftë, dhe duhet 14% më shumë kohë për t'i rregulluar ato.
Kjo më pas ndikon në çmimin e sigurimit. Mund të kushtojë 10-25% më shumë për të siguruar një automjet elektrik sesa një makinë me benzinë ose naftë, varësisht nga marka dhe modeli.
Pra, pse është kaq e shtrenjtë? Dhe çfarë mund të bëhet për këtë?
Sipas të dhënave më të fundit nga Shoqata e Prodhuesve dhe Tregtarëve të Motorëve (SMMT), shitjet e automjeteve elektrike janë rritur deri në atë pikë saqë ato përbënin pothuajse një në çdo tre makina të reja të shitura në Mbretërinë e Bashkuar në qershor.
Ian Plummer, drejtor i klientëve në faqen e internetit të shitjes së makinave Autotrader, thotë se kërkesa në rritje për automjete elektrike është "e nxitur nga intensifikimi i konkurrencës dhe interesi në rritje i konsumatorëve për makinat plug-in".
Megjithatë, ai tha se "konteksti më i gjerë mbetet i brishtë, me pasiguri të vazhdueshme rreth politikave, stimujve dhe presioneve më të gjera të jashtme".
Kostoja e sigurimit është një nga ato shqetësime të vogla që mund të dekurajojnë blerësit e mundshëm.
"Është absolutisht e rëndësishme që automjetet elektrike të bëhen më të lira për t'u siguruar", këmbëngul Steve Fowler, bashkëthemelues i faqes së internetit të rishikimit të makinave Carblah.
"Ato janë të shtrenjta - megjithëse jo aq të shtrenjta sa mund të mendojnë disa njerëz - por duke i bërë ato më të lehta për t'u riparuar dhe më të lira për t'u siguruar, më shumë njerëz do t'i blejnë ato", shtoi Fowler.
Çështja, me sa duket, vjen nga mënyra se si janë projektuar shumë automjete elektrike.
"Ka një fokus të vërtetë në mbajtjen e peshës të ulët, sepse automjetet elektrike janë të rënda", thotë inxhinieri kryesor i teknologjive të përparuara Dan Harrowell.
"Për të kursyer pak peshë, ka shumë integrim të komponentëve. Ato janë ngjitur së bashku, në vend që të përdoren elementë fiksues, gjë që është shumë e mirë për të ulur peshën, por jo shumë e mirë për riparim, sepse duhet të zëvendësosh sisteme të tëra në vend të komponentëve individualë", shtoi ai.
Në një punishte aty pranë, një model pothuajse i ri nga një prodhues kryesor është ngritur në një rampë.
Kjo makinë u soll pas një aksidenti relativisht të vogël, dhe Harrowell tregon disa gërvishtje në mbulesën mbrojtëse të baterisë poshtë makinës.
Bërthama e baterisë, që përmban qelizat që sigurojnë energji për makinën, është e padëmtuar. Por, për shkak se i gjithë montimi furnizohet si një njësi e vetme, do të duhej të zëvendësohej në tërësi për një riparim të plotë.
Duke qenë se bateria përbën rreth 40% të vlerës së të gjithë makinës, zëvendësimi i saj do të ishte shumë i kushtueshëm.
"Dëmtimi i baterisë është shumë më pak i zakonshëm, por vetë vlera e tij do të thotë që çdo dëmtim, nëse përfshin një zëvendësim, rrezikon nxjerrjen jashtë loje të automjetit", thotë ai.
Riparimi më i lehtë i baterive mund të ndihmojë në zgjidhjen e këtij problemi, megjithëse burimet e industrisë sugjerojnë se vetë siguruesit kanë rezistuar ndaj idesë.
Harrowell shton se rritja e numrit të prodhuesve kinezë të automjeteve elektrike që hyjnë në tregun e Mbretërisë së Bashkuar ka krijuar gjithashtu disa probleme koke.
Shkallët e punës në Kinë janë shumë më të ulëta, që do të thotë se ka pak nxitje për të minimizuar sasinë e punës së nevojshme për të riparuar një makinë. Në Evropë, kostot e punës janë shumë më të larta, kështu që procesi i riparimit të një makine duhet të jetë më i thjeshtë.
"Na është dashur të punojmë me ta për t'i ndihmuar vërtet të kuptojnë ndryshimin në tregun tonë", shpjegon ai.
Stuart Masson, redaktor i The Car Expert, thotë se automjetet elektrike "kanë më pak përbërës sesa makinat me benzinë ose naftë, por shumë nga ato përbërës që kanë janë mjaft të shtrenjtë".
Ai thotë se problemi tjetër është mungesa e pjesëve dhe teknikëve.
"Pra, makinat duhet të presin më gjatë në punishte, që do të thotë se kompania e sigurimeve duhet t'ju japë një makinë hua për më gjatë, gjë që rrit koston e riparimeve, gjë që rrit koston e sigurimit dhe primeve për të gjithë", shtoi ai.
Megjithatë, ai thotë se gjërat po përmirësohen, me kostot e përgjithshme të blerjes dhe përdorimit të automjeteve elektrike që bien edhe nëse kostot e sigurimit mbeten të larta.
Ndërkohë, puna që po kryhet nga Thatcham synon të gjejë mënyra se si automjetet elektrike mund të bëhen më të lehta dhe më të lira për t'u riparuar.
Kjo mund të nënkuptojë, për shembull, ndryshimin e vendndodhjes së komponentëve si porta e karikimit për t'i bërë ato më pak të prekshme.
Mund të përfshijë gjithashtu ridizajnimin e disa pjesëve, siç janë mbulesat e baterive, për t'i bërë ato të zëvendësueshme në mënyrë që vetë bateria të mos ketë nevojë të hidhet pas një aksidenti të vogël.
Organizata ka hartuar një plan për prodhuesit, me një listë rekomandimesh për t'i mbajtur riparimet sa më të thjeshta dhe të përballueshme të jetë e mundur dhe për të shmangur humbjet e panevojshme.
Renault, e cila zotëron Dacia dhe është një prodhues i madh i automjeteve elektrike nën markën e vet, thotë se po shqyrton se si riparimi i tyre mund të bëhet më i lirë.
Kjo përfshin "punën për mënyrat për t'i bërë riparimet e baterive më të realizueshme teknikisht, duke respektuar protokollet e sigurisë... si dhe duke përmbushur kërkesat e siguruesve".
Është bërë qartë përparim në të gjithë sektorin. Modelet më të fundit të automjeteve elektrike kanë kosto mesatare riparimi vetëm 18% më të larta se homologët e tyre konvencionalë.
Kjo në fund të fundit duhet të ndikohet në prime sigurimi më të përballueshme - dhe gjithashtu mund të ndihmojë në rritjen e shitjeve të makinave elektrike. /Telegrafi/