Protesta e 20-të në Tiranë, qytetarët mblidhen në Sheshin “Skënderbej” dhe marshojnë drejt Kryeministrisë
Në kryeqytet është zhvilluar protesta e 20-të kundër kryeministrit Edi Rama, me qytetarë që kanë nisur grumbullimin që në orët e para të ditës në Tirana.
Tubimi kryesor u mbajt në Sheshi Skënderbej, ku protestuesit u mblodhën përpara nisjes së marshimit drejt Kryeministrisë. Pas përfundimit të fjalimeve, qytetarët kanë vijuar marshimin në disa prej rrugëve kryesore të qytetit.
Organizatorët kanë deklaruar se protesta ka pasur një pjesëmarrje të lartë, duke e cilësuar atë si një nga më të mëdhatë deri më tani. Protesta të ngjashme janë zhvilluar edhe në qytete të tjera të Shqipërisë, përfshirë Vlora, Durrës, Shkodër, Korçë dhe Fier, ku protestuesit kanë kërkuar dorëheqjen e kryeministrit dhe ndryshime politike.
Tubime janë raportuar gjithashtu edhe nga shqiptarët jashtë vendit, ndërsa kërkesat kryesore të protestuesve mbeten dorëheqja e qeverisë dhe largimi i klasës aktuale politike.