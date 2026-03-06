Produktet që nuk duhet të mungojnë në kuzhinë gjatë Ramazanit
Tryeza e iftarit zakonisht përfshin një kombinim pjatash kryesore, shoqëruese dhe shijesh që vazhdojnë të konsumohen edhe gjatë mbrëmjes.
Krahas ushqimeve të përgatitura në shtëpi, në tryezë shpesh përdoren edhe produkte që ndihmojnë në plotësimin e saj me shije të ndryshme, si gjatë iftarit ashtu edhe në momentet pas tij.
Në këtë gamë përfshihen edhe produktet që ofron HAJE-KOSOVA, të cilat përdoren në kategori të ndryshme ushqimore nga pjatat shoqëruese deri te kremrat dhe snack-et.
Një nga produktet që shoqëron shpesh pjatat e iftarit është Pire nga patatet “Pire të arta”. Ky produkt përgatitet në pak minuta dhe shërben si pjatë anësore për shumë ushqime të tryezës. Përveç përgatitjes së shpejtë, ai ofron edhe një teksturë të butë dhe një shije të balancuar që kombinohet lehtë me pjata të ndryshme.
Në pjesën e ëmbëlsirave dhe shijeve të lehta përfshihen kremi i fëstëkut, gjalpi i kikirikut, Eurokrem Ambella me lajthi dhe shumë produkte të tjera.
Këta kremra përdoren në përgatitjen e ëmbëlsirave në shtëpi, në një fetë buke apo në kombinime me fruta. Përveç shijes së pasur, këto produkte ofrojnë edhe energji dhe përbërës ushqyes që i bëjnë të përshtatshme për konsum gjatë mbrëmjes.
Një pjesë tjetër e tryezës pas iftarit janë edhe snack-et e shumëllojshme për t’u shijuar gjatë bisedave dhe qëndrimit me familjen apo mysafirët. Në këtë kategori përfshihen farat e lulediellit dhe kikirikët krokantë të HAJE, të cilët njihen për shijen karakteristike dhe përmbajtjen e tyre ushqyese, duke përfshirë yndyrna të dobishme dhe proteina.
Produktet e HAJE-KOSOVA mund të përdoren në forma të ndryshme në kuzhinë, duke ofruar alternativa për përgatitjen e shpejtë të pjatave shoqëruese, ëmbëlsirave apo shijeve që plotësojnë tryezën.
Falë përdorimit të thjeshtë dhe kombinimeve të ndryshme që mundësojnë, ato mund të bëhen lehtësisht pjesë e vakteve dhe e momenteve që kalohen rreth tryezës gjatë mbrëmjes.