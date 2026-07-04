Probleme teknike në pikën kufitare "Tabanocë", krijohen kolona të gjata me automjete
Kolona të gjata automjetesh në vapë presin të kalojnë kufirin maqedono-serb në pikën kufitare “Tabanocë”.
Pesë kolona me automjete kanë pritur për më shumë se një orë për të hyrë në Serbi.
Për këtë rast reaguan nga Ministria e Punëve të Brendshme, të cilët e kanë sqaruar situatën.
“Për shkak të problemeve teknike, sistemi i pikës së përbashkët kufitare me Republikën e Serbisë po funksionon ngadalë, prandaj ka vonesa të caktuara gjatë hyrjes në Republikën e Serbisë. Shërbimet kompetente po marrin masa intensive për të eliminuar problemin dhe për të normalizuar funksionimin e sistemit sa më shpejt të jetë e mundur”, informoi Ministria e Brendshme”.
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