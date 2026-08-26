Përfshihen nga zjarri tri vetura në Prishtinë dhe një pjesë e një shtëpie
Policia e Kosovës ka njoftuar për një rast të shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm në Prishtinë.
Rasti ka ndodhur në rrugën “Selman Lokaj” në Prishtinë, më 25.08.2026 – 01:10.
“Është raportuar se në rrethana të panjohura janë përfshirë nga zjarri tri vetura dhe një pjesë e shtëpisë së viktimës m/k. Njësitë relevante kanë dalë në vendin e ngjarjes ku zjarrfikësit kanë arritur ta lokalizojnë zjarrin”, thuhet në raport.
Përveç dëmeve materiale nuk raportohet për të lënduar.
Rasti po hetohe. /Telegrafi/
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