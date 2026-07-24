Paralajmërime të reja se operativët rusë po synojnë emailet e shkencëtarëve bërthamorë dhe kontraktorëve të mbrojtjes në SHBA
Paralajmërime të reja se operativët rusë po synojnë emailet e shkencëtarëve bërthamorë dhe kontraktorëve të mbrojtjes në SHBA
Një grup hakerash rusë e ka kaluar vitin e kaluar duke synuar shkencëtarët bërthamorë, kontraktorët e mbrojtjes dhe punonjësit qeveritarë në një fushatë spiunazhi kibernetik, sipas studiuesve të sektorit privat dhe paralajmërimeve nga agjencitë e spiunazhit të publikuara të enjten.
Objektivat e tyre sugjeronin një interes në teknologjinë dhe inteligjencën e bashkimit bërthamor që mund të ndihmojë në luftën e Kremlinit me Ukrainën, transmeton Telegrafi.
Firma amerikane e sigurisë së email-eve Proofpoint, e cila hetoi disa nga aktivitetet, tha se hakerat ndoqën serverat e email-eve të përdorur nga "instalimet bërthamore dhe baza industriale e mbrojtjes" në SHBA.
Hakerat po "shënjestronin entitete dhe përdorues me interes në bashkimin bërthamor", tha për CNN studiuesi i Proofpoint, Greg Lesnewich.
Kjo ishte e mundshme "për të parë se çfarë përparimesh kanë bërë kolegët [e Rusisë] në këtë hapësirë", tha ai.
Këshilla nga agjencitë e spiunazhit dhe sigurisë nga SHBA-ja dhe mbi një duzinë aleatësh të saj paralajmëroi për një fushatë "të vazhdueshme" spiunazhi rus që testoi teknikat e hakimit në Ukrainë përpara se t'i përdorte ato në vendet e NATO-s.
Nëse paraqiten viktima të reja, këshilla mund të ndihmojë SHBA-në dhe aleatët e saj të bëjnë një vlerësim të dëmit të asaj që inteligjenca që operativët rusë ishin në gjendje të mblidhnin.
Hakerët përdorën një shfrytëzim të rrallë softueri që kërkon vetëm një objektiv me një sistem email-i të cenueshëm për të hapur një email, në vend që të klikojnë në ndonjë lidhje.
Shfrytëzimi është i aftë të vjedhë tre muaj komunikimesh me email të një viktime së bashku me drejtorinë e email-it të një organizate të tërë, tha këshilla federale.
Departamenti i Energjisë, i cili mbikëqyr laboratorë të shumtë kërkimorë të fokusuar në energjinë bërthamore, nuk iu përgjigj një kërkese për koment mbi gjetjet e Proofpoint.
FBI dhe Agjencia e Sigurisë Kombëtare thanë se zyrtarët nuk ishin menjëherë të disponueshëm për intervista në lidhje me këshillën federale.
Ambasada Ruse në Uashington, DC, nuk iu përgjigj një kërkese për koment.
Qeveritë federale dhe lokale, zbatimi i ligjit, si dhe sektorët e mbrojtjes, arsimit dhe energjisë ishin të gjitha në shënjestër të aktivitetit kibernetik, thanë SHBA-të dhe aleatët e tyre pa zbuluar detaje specifike.
“Aktori me shumë gjasa shpresonte të fitonte një pasqyrë strategjike mbi informacionin, logjistikën dhe vendimet politike ushtarake perëndimore”, tha Sherrod DeGrippo, nënkryetar i inteligjencës së kërcënimeve në divizionin Njësia 42 të firmës së sigurisë kibernetike Palo Alto Networks, e cila gjithashtu po gjurmon aktivitetin.
Aktiviteti tregon një “trend në rritje brenda grupeve ruse të kërcënimeve kibernetike për të synuar së pari përdoruesit ukrainas – si një objektiv prioritar dhe si një provë për teknikat kibernetike dashakeqe para vendosjes më të gjerë globale”, tha alarmi qeveritar.
“Bazuar në suksesin e kësaj dhe fushatave të mëparshme, është shumë e mundshme që grupi (rus) të vazhdojë të synojë” sistemet e email-it të përdorura nga organizatat perëndimore.
“Është veçanërisht shqetësuese që këta banditë testuan metodat e tyre mbi viktimat në Ukrainë, përpara se të synonin anëtarët e NATO-s”, tha Ministri i Sigurisë i Mbretërisë së Bashkuar, Dan Jarvis, në një deklaratë.
Natyra e detajuar e paralajmërimit, e cila përmban informacione që nuk janë publikuar nga kompanitë e sigurisë kibernetike, sugjeron një koleksion të gjerë të inteligjencës rreth grupit rus të spiunazhit nga shërbimet e inteligjencës amerikane dhe aleate.
Zbatimi i ligjit ka ndjekur edhe hakerat. Autoritetet tajlandeze arrestuan një anëtar të dyshuar të grupit në nëntor, një burrë rus në të 30-at, i cili u ekstradua dhe u paraqit për herë të parë në gjykatë në Boston muajin e kaluar.
Pas një qetësie fillestare pas pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia në vitin 2022, "kemi parë, ndoshta gjatë vitit të fundit, një rritje të shënjestrimit [kibernetik rus] të Shteteve të Bashkuara", tha Brett Leatherman, ndihmës drejtor i divizionit kibernetik të FBI-së, për CNN këtë muaj. /Telegrafi/