Një muaj paraburgim për të dyshuarin në Mitrovicë, tentoi ta vriste me thikë një person
Personi me inicialet B.R., i cili dyshohet se më 18 korrik tentoi ta vriste me thikë B.M. në Mitrovicë, është dërguar në paraburgim për një muaj.
Vendimi është marrë nga Gjykata Themelore në Mitrovicë, e cila ka caktuar masën e paraburgimit për periudhën nga 18 korriku deri më 18 gusht 2026, ka konfirmuar për KosovaPress zëdhënësja e kësaj gjykate, Hateme Haxhaj.
Sipas Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, B.R. dyshohet se ka tentuar ta privojë nga jeta B.M., duke e goditur disa herë me thikë në kokë, në anën e majtë të brinjëve dhe në pjesën e pasme të kraharorit.
Si pasojë e sulmit, i dëmtuari ka pësuar lëndime të rënda trupore dhe po trajtohet në Klinikën e Kirurgjisë Torakale të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës (QKUK).
Ndaj B.R.-së rëndojnë dyshimet për veprat penale "Vrasje në tentativë" dhe "Mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve".
I dyshuari ishte arrestuar më 18 korrik dhe, me vendim të prokurorit të shtetit, ishte ndaluar deri në shqyrtimin e kërkesës për paraburgim, të cilën Gjykata e ka aprovuar. /Kp/