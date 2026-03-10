Osmani priti gjeneral Lange dhe përfaqësuesen e NATO-s: Kontributi i tyre, i çmuar për vendin
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka pritur në takim drejtorin në largim të Ekipit Këshillues dhe Ndërlidhës të NATO-s (NALT), gjeneral brigade Dr. Sven Lange, si dhe përfaqësuesen e NATO-s, Blanca Hereza Atienza.
Gjatë takimit, Osmani shprehu mirënjohjen për angazhimin e vazhdueshëm të NATO-s në ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit në Kosovë.
Ajo vlerësoi veçanërisht mbështetjen e NALT-it në zhvillimin e institucioneve të sigurisë dhe në profesionalizimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës, duke theksuar ndikimin e drejtpërdrejtë të këtij bashkëpunimi në forcimin e kapaciteteve profesionale dhe institucionale të vendit.
Presidentja vlerësoi në mënyrë të veçantë kontributin e gjeneral Lange, i cili po përmbyll mandatin e tij njëvjeçar si Drejtor i NALT-it, duke e falënderuar për punën dhe përkushtimin në forcimin e bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe NATO-s.
Osmani ritheksoi përkushtimin e Kosovës për paqe, stabilitet dhe vlera euroatlantike, si dhe për integrimin në NATO.
Takimi vjen në një moment ku Kosova thekson rëndësinë e partneritetit me Aleancën Veri-Atlantike për siguri dhe zhvillim institucional.