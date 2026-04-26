Olti Hyseni me paraqitje magjike në Danimarkë: Shënon, asiston dhe shpallet “Lojtari i ndeshjes” ndaj Brondby
Sonderjyske ka shënuar një tjetër fitore të madhe në Superligën e Danimarkës, por e tërë vëmendja ishte padyshim te sulmuesi i krahut Olti Hyseni.
Lojtari me prejardhje nga Kosova ishte mahnitës për t’u shpallur “Lojtari i Ndeshjes”, ku i bëri të gjitha – pra shënoi, asistoi, kompletoi driblime, si dhe fitoi duele.
Fillimisht, realizoi një gol të bukur për ta dërguar rezultatin në 2-0 (11’) - VIDEO.
Pastaj e gjeti për mrekulli një lojtar tjetër nga Kosova, Sefer Eminin, me këtë të fundit që e vulosi fitoren prej 3-0.
“SofaScore” e ka vlerësuar me notën 9.1 që ishte më e larta në këtë ndeshje, pasi përpos golit dhe asistimit, ai dhuroi tri pasime kyçe, kompletoi pesë driblime si dhe fitoi 10 duele.
Hyseni mbetet një lojtar i Danimarkës U19, megjithatë ka ende të drejtë që të luajë për Kosovën.