Nuk flini dot nga vapa? Një pozicion gjumi mund ta bëjë natën shumë më të lehtë
Nuk lidhet vetëm me temperaturën e dhomës apo çarçafët e lehtë, por edhe me mënyrën si trupi e çliron nxehtësinë gjatë natës
Nëse edhe natën e kaluar jeni zgjuar të lagur nga djersa ose keni kaluar orë të tëra duke u përpjekur të flini për shkak të vapës së padurueshme, nuk jeni të vetmit. Netët tropikale, kur temperatura nuk bie nën 20 gradë, po bëhen gjithnjë e më të shpeshta, ndërsa ekspertët paralajmërojnë se pikërisht ato e dëmtojnë më së shumti cilësinë e gjumit.
Përveç freskimit të dhomës dhe përdorimit të çarçafëve të lehtë, rol të rëndësishëm mund të ketë edhe pozicioni në të cilin flini.
Edhe pse shumë njerëz nuk i kushtojnë rëndësi kësaj, ekspertët e gjumit thonë se pozicioni i duhur i trupit mund të ndihmojë që organizmi të ftohet më lehtë, prandaj do të flini më shpejt dhe do të zgjoheni më rrallë gjatë natës, transmeton Telegrafi.
Pse gjumi në krah është zgjedhja më e mirë gjatë vapës së verës?
Ekspertja e gjumit Alison Jones konsideron se gjumi në krah është pozicioni më i mirë gjatë netëve tropikale.
Siç shpjegon ajo, kur shtriheni në krah, një pjesë më e madhe e trupit është e ekspozuar ndaj ajrit, prandaj nxehtësia del më lehtë nga organizmi. Kjo mundëson ftohje më natyrale të trupit dhe e ul mundësinë që në mes të natës t’ju zgjojë ndjenja e mbinxehjes.
Me të pajtohet edhe eksperti për pozicionin e trupit gjatë gjumit, James Leinhardt, i cili thekson se trupi i njeriut pjesën më të madhe të nxehtësisë e çliron përmes ballit dhe pjesës së poshtme të shpinës.
Pikërisht për këtë arsye, gjumi në shpinë mund të kontribuojë në mbajtjen e nxehtësisë, sepse një sipërfaqe më e madhe e trupit është në kontakt me dyshekun.
“Kur flini në krah, një pjesë më e vogël e trupit prek dyshekun, prandaj nxehtësia shpërndahet më natyrshëm dhe trupi ftohet në mënyrë më efikase”, shpjegon Leinhardt.
A ka rëndësi në cilën anë flini?
Ekspertët thonë se përgjigjja mund të jetë – po.
Specialisti i mjekësisë së gjumit, dr. Abhinav Singh, thotë se gjumi në anën e majtë mund të jetë veçanërisht i dobishëm për personat që vuajnë nga urthi ose refluksi gastroezofageal.
Arsyeja qëndron në anatominë e stomakut. Pjesa më e madhe e stomakut ndodhet në anën e majtë të trupit, prandaj kur personi shtrihet në atë anë, acidi i stomakut e ka më të vështirë të kalojë në ezofag. Kjo mund ta zvogëlojë ndjenjën e djegies dhe të mundësojë gjumë më të qetë.
Vlerësohet se deri në dhjetë për qind e njerëzve gjatë natës përballen me simptoma të refluksit, të cilat shpesh çojnë në zgjime, pushim më të dobët dhe lodhje kronike.
Si t’i përballoni më lehtë netët tropikale?
Përveç pozicionit të duhur të trupit, ekspertët rekomandojnë edhe disa zakone të thjeshta që mund ta përmirësojnë cilësinë e gjumit gjatë verës:
▪ freskojeni dhomën para se të shkoni në gjumë;
▪ përdorni çarçafë të lehtë prej pambuku;
▪ shmangni vaktet e rënda dhe alkoolin vonë në mbrëmje;
▪ bëni dush me ujë të vakët, jo me ujë shumë të ftohtë;
▪ pini mjaftueshëm lëngje gjatë ditës për të parandaluar dehidratimin.
Edhe pse asnjë truk nuk do t’i largojë plotësisht pasojat e vapës ekstreme, kombinimi i dhomës së freskuar, çarçafëve të përshtatshëm dhe gjumit në krah mund t’ju ndihmojë që më në fund ta kaloni natën pa u zgjuar vazhdimisht. /Telegrafi/