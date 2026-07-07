NPL “Kastrioti” u thotë qytetarëve në Obiliq të mos paguajnë më te KRM “Pastrimi"
Përmes një njoftimi zyrtar, NPL “Kastrioti” ka bërë të ditur se në bazë të marrëveshjes së nënshkruar me Komunën e Obiliqit është operatori përgjegjës për mbledhjen dhe transportimin e mbeturinave në territorin e komunës ku qytetarët e Komunës së Obiliqit nuk duhet t'i kryejnë më pagesat për shërbimin e mbledhjes së mbeturinave në emër të KRM “Pastrimi”.
Sipas njoftimit, shërbimi ofrohet që nga muaji qershor 2026, ndërsa faturimi dhe inkasimi i pagesave do të kryhen vetëm nga NPL “Kastrioti”.
Për këtë arsye, qytetarëve u është bërë thirrje që pagesat për shërbimin e mbeturinave t'i realizojnë vetëm sipas faturave të lëshuara nga NPL “Kastrioti”, duke mos kryer më pagesa në emër të KRM “Pastrimi”.
Ndërmarrja thekson se ky ndryshim bazohet në marrëveshjen e lidhur me Komunën e Obiliqit dhe në legjislacionin në fuqi që rregullon menaxhimin e mbeturinave dhe funksionimin e ndërmarrjeve publike. /Telegrafi/