Një në tri gra përballen me këtë problem shëndetësor – shpesh pa e kuptuar
A e dini se rreth një në tre deri në katër gra në popullatën e përgjithshme, në një moment të jetës së tyre, do të përballen me ndonjë formë të disfunksionit të muskujve të dyshemesë së legenit? Tek gratë që ushtrojnë rregullisht aktivitet fizik me intensitet të lartë, ky përqindje rritet deri në 63%
Dyshemeja e legenit te gratë është një strukturë e jashtëzakonshme, por shpesh e neglizhuar: një “rrjet” kompleks muskujsh dhe ligamentesh që shtrihet nga pjesa e përparme e legenit deri te kocka e bishtit.
Këta muskuj mbështesin fshikëzën urinare, zorrët dhe mitrën, rrethojnë hapjet e uretrës, vagjinës dhe anusit dhe punojnë në sinkron me diafragmën, muskujt e barkut dhe të shpinës për të ruajtur qëndrimin e duhur të trupit, kontinencën dhe stabilitetin e trungut. Nuk është aspak e tepruar të thuhet se dyshemeja e legenit është themeli i stabilitetit të qendrës së trupit tuaj.
Gjatë jetës së një gruaje, ngjarje të ndryshme mund të paraqesin sfida për dyshemenë e legenit. Shtatzënia, për shembull, rrit peshën e mitrës, duke ushtruar presion shtesë mbi këta muskuj. Rritja e foshnjës mund të shkaktojë shtrirje dhe ndarje të muskujve të barkut, duke rritur natyrshëm ngarkesën mbi dyshemenë e legenit. Lindja, veçanërisht ajo vaginale, mund të rezultojë në traumë të perineumit, duke dëmtuar drejtpërdrejt indet e dyshemesë së legenit.
Megjithatë, ndryshe nga bindjet e përhapura, problemet me dyshemenë e legenit nuk shkaktohen vetëm nga shtatzënia dhe lindja. Në fakt, hulumtimet tregojnë se aktiviteti fizik intensiv, edhe tek gratë që nuk kanë qenë kurrë shtatzëna apo që nuk kanë lindur, mund të kontribuojë në shfaqjen e disfunksionit, shkruan The Conversation, përcjell Telegrafi.
Ushtrimet fizike janë jashtëzakonisht të rëndësishme për shëndetin e përgjithshëm dhe shpesh rekomandohen si mënyrë për lehtësimin e simptomave të menopauzës dhe menstruacioneve. Por ajo për të cilën flitet rrallë është se tendosja e përsëritur, si ngritja e peshave ose kërcimi, mund të ketë ndikim negativ në dyshemenë e legenit. Rritja e presionit intraabdominal gjatë këtyre aktiviteteve mund t’i dobësojë gradualisht muskujt e dyshemesë së legenit, veçanërisht nëse ata nuk janë të stërvitur mjaftueshëm për t’i përballuar këto ngarkesa.
Disfunksioni i dyshemesë së legenit zakonisht shfaqet kur këta muskuj nuk janë mjaftueshëm të fortë për t’u përballur me ngarkesat që u imponohen, qoftë nga aktivitetet e përditshme, ushtrimet fizike apo puna e muskujve të tjerë të trupit. Ky është një problem gjithnjë e më i shpeshtë, që prek një numër në rritje të grave.
Simptomat e zakonshme përfshijnë rrjedhje të urinës ose feçeve gjatë kollitjes, teshtitjes apo ushtrimeve fizike, ndjesi presioni ose rëndese në pjesën e poshtme të barkut ose në zonën vagjinale, marrëdhënie seksuale të dhimbshme, ndryshime në jashtëqitje, si dhe fryrje të dukshme në zonën vagjinale (shenja të prolapsit). Ndikimi emocional mund të jetë po ashtu i madh – duke shkaktuar turp, ankth, ulje të vetëbesimit dhe shmangie të aktivitetit fizik, çka ndikon drejtpërdrejt në cilësinë e jetës.
Lajmi i mirë? Ndihma është e disponueshme dhe, akoma më mirë, disfunksioni i dyshemesë së legenit shpesh mund të parandalohet.
Nëse keni simptoma, drejtohuni te mjeku juaj i familjes. Ai mund t’ju referojë për terapi fizike. Qoftë nëse tashmë keni simptoma apo dëshironi t’i parandaloni ato, ekzistojnë hapa konkretë që mund t’i ndërmerrni:
• Qëndroni aktive dhe mbani një peshë trupore të shëndetshme
• Pini mjaftueshëm ujë për të mbështetur funksionin e shëndetshëm të fshikëzës
• Shkoni në tualet vetëm kur ndjeni nevojë; shmangni shkuarjen “për çdo rast”
• Parandaloni kapsllëkun me ushqim të pasur me fibra dhe zbrazje të rregullt të zorrëve
• Mos e mbani frymën gjatë ngritjes së peshave ose ushtrimeve
Më e rëndësishmja është të ushtroni rregullisht dhe të forconi muskujt e dyshemesë së legenit. Ja si të kryeni ushtrimet bazë për këta muskuj:
1. Imagjinoni se po përpiqeni të ndaloni gazrat – shtrëngoni dhe ngrini muskujt rreth pjesës së pasme.
2. Më pas imagjinoni se po ndaloni urinimin në mes të rrjedhës – aktivizoni edhe këta muskuj.
3. Pastaj, tërhiqni të dy grupet e muskujve lart, sikur t’i ngrini butësisht drejt brendësisë, në drejtim të vaginës.
4. Mbajeni kontraksionin për disa sekonda, pastaj relaksohuni plotësisht. Përsëriteni.
Nëse sapo po filloni, mund të jetë më e lehtë t’i bëni ushtrimet në pozicion ulur. Me ushtrime të rregullta, me kalimin e kohës do të jeni në gjendje t’i mbani kontraksionet më gjatë dhe t’i integroni këto ushtrime në rutinën tuaj të përditshme, për shembull gjatë larjes së dhëmbëve ose ndërsa prisni që uji të vlojë.
Si çdo muskul tjetër, edhe dyshemeja e legenit forcohet me stërvitje të rregullt, duke e ndihmuar të përballojë më lehtë ngarkesat e shkaktuara nga lindja, plakja apo aktivitetet fizike intensive. Studimet tregojnë se muskujt e dyshemesë së legenit, kur janë të forcuar mirë, shërohen më shpejt pas dëmtimeve.
Jini krenare për dyshemenë tuaj të legenit. Kujdesuni për të, forcojeni dhe mos harroni të bëni rregullisht ushtrimet e shtrëngimit.
/Telegrafi/