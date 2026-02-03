Jorgen Strand Larsen ishte në qendër të sagës më të madhe të transferimeve të afatit kalimtar dimëror të Ligës Premier.

Në fund të fundit, ish-lojtari i Celta Vigos, i cili u bashkua me Wolvesit në vitin 2024 për 27 milionë euro , përfundoi te Crystal Palace për 49.7 milionë euro .

Norvegjezi, i cili është bërë transferimi më i shtrenjtë i “ Shqiponjave” , është përfshirë tashmë në transferime me një total prej gati 100 milionë eurosh (95.84 milionë euro) gjatë gjithë karrierës së tij.

Vlen të kujtojmë se Groningen më parë i pagoi Sarpsborgut 1.1 milionë euro për shërbimet e tij dhe Celta Vigo, nga ana tjetër, i pagoi Groningenit 15.04 milionë euro.

Wolverhampton, skuadra e fundit në Ligën Premier, ka ndarë rrugët me Strand Larsen me një deklaratë të çuditshme që alternon midis lëvdatave dhe kritikave.

"Ky sezon ka qenë më i vështirë si për klubin ashtu edhe për lojtarin, pasi vetëm një nga gjashtë golat e Strand Larsen erdhi në Ligën Premier, një penallti kundër Burnley në tetor", theksuan Wolves, duke u përpjekur të justifikonin largimin e tij.

Por ata nuk harruan që të pasqyrojnë edhe performancën e tij të mirë sezonin e kaluar.

"14 golat që ai shënoi i lejuan atij të shijonte një sezon mbresëlënës - sezoni më i mirë debutues në historinë e Wolverhampton në Ligën Premier".

Sulmuesi 25-vjeçar tani do të kërkojë të përmirësojë shifrat dhe të bëjë më shumë se 20 golat dhe shtatë asistimet që regjistroi në 64 ndeshje me Wolvesin./Telegrafi/

Premier LeagueFutbollNdërkombëtareSport
telegrafi sport app