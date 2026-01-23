Një kapitull i ri nis për tri shenja të Horoskopit: Më pak stres, më shumë qartësi
Energjia rikthehet, bllokadat thyhen dhe vendimet merren më lehtë se kurrë
Thoni se dëshironi ndryshime? Ja ku janë! Marsi, planeti i veprimit, hyn në shenjën e Ujorit pas më shumë se një viti dhe do të qëndrojë aty deri më 2 mars, duke na nxitur të sfidojmë bindjet e rrënjosura dhe të mbështetemi te këndvështrimet tona unike. Tani është momenti i duhur për t’u shprehur.
Si rezultat, do të jemi më të përqendruar te e ardhmja dhe do të ndërmarrim hapa konkretë për të vendosur qëllime që na ndihmojnë të realizojmë ëndrrat tona. Por fillimisht, duhet të dalim nga zona jonë e rehatisë.
Në këtë periudhë, ripërtërijmë përkushtimin ndaj disa objektivave dhe përpiqemi të japim më të mirën për komunitetin tonë. Megjithatë, ky tranzit kërkon një qasje më inovative në mbrojtjen e qëndrimeve tona dhe në përcaktimin e nevojave dhe dëshirave personale. Shpesh, kjo shënon një periudhë rebelimi dhe rezistence, kur shprehim hapur mendimet tona për të afirmuar bindjet personale.
Kjo mund të manifestohet në forma të ndryshme, që nga sfidimi i “normave” në marrëdhënie, modë apo grupe shoqërore, deri te ndryshime më të thella personale.
Pas 23 janarit, jeta bëhet dukshëm më e lehtë për tri shenja të Horoskopit. Marsi në Ujor është një tranzit shumë i favorshëm për veprimet krijuese dhe zgjidhjen e problemeve.
Të premten ndihemi të rifreskuar, sepse jeta përreth nesh duket shumë më e menaxhueshme. Ky ditë shënon një ulje të ndjeshme të rezistencës për këto shenja astrologjike. Jeta nuk bëhet perfekte, por bëhet më e thjeshtë dhe kjo ka shumë rëndësi, transmeton Telegrafi.
1. Binjakët
Hyrja e Marsit në Ujor punon menjëherë në favorin tuaj. Sot, bisedat hapen dhe planet që kishin ngecur marrin sërish hov. Kur Marsi hyn në Ujor, gjithçka duket më e lehtë dhe pa sforcim.
Zgjidhjet i gjeni përmes komunikimit me miqtë, ndërsa frymëzimi juaj vjen kryesisht nga njerëzit përreth jush.
Sot nuk keni nevojë t’u drejtoheni rrjeteve sociale. Gjithçka që ju nevojitet tashmë e keni pa to. Jeta duket më e lehtë sepse ndaloni së shqetësuari kaq shumë për atë që po ndodh në botë, të paktën për një moment. Edhe pse është mirë të jeni të informuar, ka çaste kur është më e shëndetshme të largoheni nga zhurma. Ky është një prej tyre. Vendoseni telefonin mënjanë.
2. Ujori
Energjia juaj rikthehet sot. Kur Marsi hyn në shenjën tuaj të premten, motivimi ringjallet dhe merrni një valë të domosdoshme entuziazmi. Forca juaj e fjetur zgjohet sërish.
Detyrat që më parë dukeshin të rënda dhe rraskapitëse, tani janë shumë më të lehta për t’u përballuar. E dini saktësisht çfarë duhet të bëni dhe e bëni pa u ngarkuar emocionalisht.
Jeta bëhet më e lehtë kur ndaloni pak, merrni frymë thellë dhe ngadalësoni ritmin. “Ndjeni aromën e trëndafilave”, sado klishe të tingëllojë, të premten kjo këshillë bën vërtet mrekulli.
3. Akrepi
Hyrja e Marsit në Ujor ndryshon mënyrën se si përballeni me stresin. Të premten, më 23 janar, kuptoni se jo çdo situatë kërkon një shpërthim emocional apo nervor.
Siç e dini edhe vetë, intensiteti ka kohën dhe vendin e vet, por jo këtë herë.
Mund të kuptoni se hapi më i mirë është të distancoheni përkohësisht nga një anëtar i familjes apo një mik. Kjo nuk do të thotë përgjithmonë, por aq sa të rifitoni frymëmarrjen. Në jetën tuaj ka persona që ju shterojnë energjinë, dhe ndonjëherë zgjidhja e vetme është të krijoni pak hapësirë.
Jeta bëhet shumë më e lehtë kur vendosni të qetësoheni në vend që të përfshiheni në drama emocionale. Është në rregull të tërhiqeni një hap pas. Ky qasje e re ju kursen energji dhe ju rikthen shpejt ekuilibrin. /Telegrafi/